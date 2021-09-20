【英超】車路士打吡戰3球挫熱刺　杜慈一個調動改變戰局

功力深厚的領隊，一個調動足以扭轉戰局。

英超周日（19日）上演的倫敦打吡，車路士半場與熱刺互無紀錄，主帥杜慈決定變陣，簡迪入替後立竿見影，結果連入3球作客擊敗熱刺，繼續保持聯賽不敗之身。



利物浦與曼聯先後在今輪贏波，壓軸登場的車路士作客迎戰熱刺，繼續爭奪榜首位置。熱刺今仗孫興慜傷癒復出，再度與哈利卡尼前線合璧；車路士方面，狀態大勇的盧卡古前線掛帥，配合美臣蒙特及夏維斯攻堅，並由阿列沙巴拿加把守最後一關。

孫興慜傷癒復出，擔任正選與哈利卡尼攻堅。（路透社）

兩軍上半場互有攻守，惜未有入肉攻勢，半場互無紀錄。「藍軍」半場未有中目標射門，杜慈果斷變陣，由尼高路簡迪入替美臣蒙特，改踢3-5-2的車路士更有生氣，下半場攻勢浪接浪。

簡迪下半場入替後，為車路士注入活力，扭轉戰局。（路透社）

杜慈的調動立竿見影，簡迪為車路士中場奪回優勢，換邊初段即打破僵局，馬高斯阿朗素開出角球，堤亞高施華跳起一頂破網，49分鐘領先一球。簡迪之後再有建樹，這名法國中場遠射省中艾歷迪亞改變方向，57分鐘再下一城，加上魯迪格完場前錦上添花，車路士下半場連入3球擊敗熱刺，聯賽5場不敗，以13分高踞榜首。

經歷上半場零中目標後，車路士換邊初段即開紀錄，施華頭槌建功。（路透社）

一個調動改變戰局，杜慈賽後直言首45分鐘的表現不合格，「我不滿意球隊上半場的表現，缺乏爭勝心及力量，『55波』需要更有決心。這是一場打吡戰，除了技﹑戰術外，爭勝心絕不可少。」杜慈以簡迪取代美臣蒙特，縱然這名法國中場防守性較強，但他為球隊注入不少活力。

車路士上﹑下半場的數據截然不同，上半場零中目標，變陣後錄得10次的中目標射門，並產生3個入球，杜慈再度證明自己的臨場應變能力。

杜慈半場果斷調動，是車路士報捷的關鍵。（路透社）

英超第5輪戰果：