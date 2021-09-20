【法甲】美斯罰球中楣角　被調離場嬲爆爆　伊卡迪建功絕殺里昂

C朗拿度回歸曼聯如魚得水，上陣3場攻入4球；另一邊廂的美斯轉投巴黎聖日耳門，發展卻不如宿敵般順遂。

美斯至今依然未有進賬，今輪聯賽更被調離場，這名阿根廷球王當然不悅，步出球場時未與主帥普捷天奴握手。



巴黎聖日耳門主場面對里昂，由美斯﹑尼馬與麥巴比合組的夢幻鋒線繼續正選披甲，美斯依然尋找加盟後的首個入球，上半場中段與尼馬一次心有靈犀的配合，禁區內起腳卻被里昂門將盧卡斯撲出，其後主射罰球彎過人牆，對方門將早已投降，可惜敵不過楣角。

客軍里昂卻是先開紀錄的一方，盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）接應直線，射破當拿隆馬的十指關，54分鐘先開紀錄。PSG其後隨即反撲，尼馬憑個人能力殺入禁區，對方只好以超技術阻他去路，球證判罰12碼，尼馬親自操刀建功，66分鐘追成平手。PSG繼續強攻，後備入替的伊卡迪補時階段接應麥巴比傳中，近門頭槌建功，結果PSG以2：1絕殺里昂。

巴黎聖日耳門反勝背後，亦有一段小插曲，主帥普捷天奴戰至中後段「撳掣」，竟然是換走美斯，由夏基美入替，當這名阿根廷球王離開球場時，「肥普」伸出友誼之手，但美斯並不領情，僅與同鄉四目交投並拂袖而去，從身體語言也看得出美斯的不悅。