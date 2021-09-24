國際游泳聯賽｜何詩蓓力爭常規賽完美結局　兩戰兩勝再掃積分

國際游泳聯賽常規賽階段即將完結，港將何詩蓓在連場佳績下，早已助泳隊Energy Standard穩奪進入11月季後賽的資格。

來到第五周賽事，雖然本身除獎金外意義不大，何詩蓓仍在周五（24日）凌晨的首日比賽連奪兩冠。



Energy Standard目前在常規賽共得12分，在總積分榜上落後於首名的Cali Condors，但已鎖定11月出戰在荷蘭燕豪芬舉行的季後賽資格，今周再賽，目標是4戰常規賽全勝。

2021年ISL國際游泳聯賽 第五周／聯賽第9戰（Match 9）

日期及時間：香港時間9月24日及25日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Toronto Titans、London Roar、DC Trident

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國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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何詩蓓首日出戰4X100米自由泳接力及400米自由泳，她先在4X100自與希絲基（Fermke Heemskerk）、迪莊莎露（Fanny Teijonsalo）和絲祖唐（Sarah Sjostrom）合作，游第一棒的何詩蓓分段時間為51.76秒，屬全場第二快，泳隊亦順利在這項目奪冠，今季常規賽4戰3勝；同時憑與第5名及之後泳隊拉開一定時間差，取得「大獎」分數，共得38分。

國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季佳績

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第三周：泳隊輪空

第二周：何詩蓓兩日四冠 成MVP豪取21萬獎金 率泳隊大勝

第一周：何詩蓓戰強項連奪兩冠 率泳隊穩坐榜首

何詩蓓其後參戰400米自由泳，游出4分0.67秒，奪得常規賽4次出賽的第3項冠軍，同時憑「中途點」領先獲得額外分數，並在本周首日連獲兩冠，她明晨應會再賽100自及200自，助看她能否延續2019年出戰ISL以來200自的全勝紀錄。

Energy Standard全日共獲300.5分，大幅領先次席的London Roar逾70分。

何詩蓓將挑戰在強項延續100%勝率。（Getty Images）

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：