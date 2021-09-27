F1俄羅斯站｜咸美頓關鍵時刻改變主意致勝　突發情況露麥拿侖弱點

麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），一連兩站與分站冠軍擦身而過，在俄羅斯站再度飲恨，全場大部分時間領先，最終因為一場雨痛失冠軍，並顯露諾里斯與車隊的弱點，同時說明為何咸美頓與平治是多屆世界冠軍。



不經不覺，F1賽季剩下最後7站，咸美頓與韋斯達賓的爭標形勢依然難分難解，兩名「大哥」曾在前列攬炒，麥拿侖卻成為最大得益者，正如早前的意大利站，列卡度與諾里斯相隔11年包辦冠﹑亞軍。

麥拿侖在俄羅斯站繼續強勢，諾里斯排位賽成功「偷雞」，生涯首度頭位起步，雖然一度被辛斯爬頭，及後重奪領先位置，連咸美頓在後方不斷進逼，這名英國「牛奶仔」同樣頂得住大師兄。

諾里斯上站在意大利只能緊跟隊友，以第二名衝線，與分站冠軍擦身而過，今站再有機會衝冠。「牛奶仔」一直形勢大好，直至第42圈，終於落下雨來，雨愈落愈大，賽道狀況同時變得惡劣。領先的諾里斯決定以不變應萬變，希望保持首名衝線，可惜未能如願，被早前換上「半水胎」的咸美頓輕鬆趕過，最終只能以第7名完賽，再度錯過生涯首個分站冠軍。

帶頭也徒然 一場雨擊倒諾里斯 咸美頓收獲生涯百勝

生涯百勝，再重奪車手榜領先位置，咸美頓當然風騷。（路透社）

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俄羅斯站最後幾圈賽事，顯示了兩隊車隊及英國車手之間的差距。

諾里斯對換胎的取態是「死都唔入」，根據無線電，車隊曾問諾里斯是否需要換胎，但他斷言拒絕，及後他在賽道上猶如溜冰一樣，最終無可避免進入維修站。他賽後坦言剩下最後兩圈，希望可以「死頂」完成賽事，結果證明他的決定錯了。

「師兄」咸美頓起初取態與諾里斯一樣，同樣對換胎耍手擰頭，但他車隊其後不斷說服下，「咸爵爺」第49圈屈服「入Pit」。咸美頓賽後直言經過分析過後，車隊也有道理，加上為了爭奪總冠軍，不能再有差池，故此僅一個圈便改變主意，經驗豐富的咸美頓在當刻做出最好的決定。

比賽末段突然落起雨來，諾里斯堅持使用光頭胎。（Getty Images）

假若車隊再三要求諾里斯換胎，麥拿侖兩連冠絕不是夢。即使「牛奶仔」將責任攬上身，車隊亦難辭其咎，麥拿侖領隊塞度（Andreas Seidl）直指這是車隊的終極決定，是雙方共同承擔的責任，希望從錯誤中學習，汲取教訓。

假若麥拿侖的天氣預報系統更準確，兩連冠絕不是夢。諾里斯賽後坦言，車隊一直向他表示「雨唔會再落大」，故此他認為留在賽道是最佳選擇，可惜麥拿侖「收錯風」，雨勢未有改善，或許結局再有不同。

平治車隊話事人禾夫（Toto Wolff）直言車手在關鍵時刻或許忘掉「大畫面」，「對車手而言，這個情況十分吊詭，賽道又乾又濕，因為車隊知道天氣將更惡劣，我們需要提醒車手，加上保達斯早已換胎，所以更肯定這是正確的決定。」

大好形勢下錯過生涯首個分站冠軍，諾里斯當然感到心痛。（Getty Images）

俄羅斯站前十位：

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今季F1餘下賽程：