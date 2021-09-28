全運會．空手道丨32歲劉知名奪牌走出低谷　望與妹劉慕裳齊戰亞運

香港「空手兄妹」劉知名和劉慕裳，早前分別在全國運動會和東京奧運奪得空手道個人形銅牌。5年間成為過「香港第一」、也曾受斷腳之傷的知名感受最深。

獎牌除讓家人引以為榮，也是他繼續挑戰更高的勇氣所在：「望能打入亞運，和妹妹在同一個運動會中奪牌。」



香港空手道總會周二（28日）設宴，劉知名和劉慕裳（Grace）也現身席上，但兩兄妹只能相聚短短一星期，Grace今晚完成亞錦賽選拔後便要回到美國邁阿密訓練，準備11月杜拜的世界錦標賽賽和12月在哈薩克舉行的亞錦賽，預計明年5月才能返港；知名則暫時留守香港訓練，爭取明年杭州亞運會資格。

劉知名（右）坦言幸好回港不用隔離，可以和妹妹劉慕裳（左）相聚。（張倩儀攝）

兩兄妹聚少離多，特別是這一次兩人都奪牌而回，終於可以「偷」這7天的時間見面。知名笑言，兩人奪牌回歸家人相當開心：「我們有到影樓影相，擺下Pose（動作）。」用快門留下兩兄妹、兩面銅牌的珍貴時刻。

今年，32歲的劉知名可說走出生涯低谷，2016年，他在空手道世錦賽以第7名創下港隊在男子個人形的最佳成績，但卻在翌年首戰全運會失利，隨後更在跑步時十字韌帶斷裂受傷，緊接去年疫情爆發，令他錯過許多訓練和比賽，今屆全運更是他兩年來第一個大賽。

劉知名和劉慕裳早前在Facebook分享兩兄妹的硬照。（Facebook-Karate Bro & Sis Hong Kong 空手兄妺-劉知名&劉慕裳）

今次，知名也體驗了更多第一次，「第一面大運動會獎牌，第一次隔離比賽，（隔離）21天真不是說笑，在酒店房（每天）步數只累積百多步，（隔離後）第一次出去跑步，覺得很累。」知名笑言，幸好酒店有一個2.5米乘1.5米的位置讓他訓練，他也提前準備好地蓆練習，隔離首14天過後後更能到訓練場地練習，最後順利達成獎牌目標：「我跟自己說，今次全運不容有失。」

劉知名本預計1至3年後退役，但他認為自己的感覺和狀態，都還不是該退下來的時候；知名表示雖然傷患讓他不敢做其他運動，但卻沒有影響到空手道表現：「我想年齡不是最大問題，雖然恢復有慢了一點點，但體能沒有分別，其實我們的項目有人40歲才成為世界冠軍。」隔離的日子再難捱，也不及以前康復、等待機會的日子難過，他認為一面獎牌，給了他一個希望：「希望能打入亞運，和妹妹在同一個運動會中奪牌。」