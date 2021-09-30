乒乓亞錦賽｜港乒女團三缺一照挫中華台北晉級　鬥日本隊爭入決賽

香港乒乓球隊世界乒乓明星賽多哈站後，隨即留在當地轉戰亞洲乒乓球錦標賽，男﹑女子隊分途出擊，爭奪團體賽殊榮。

東京奧運勇奪團體銅牌的女子隊「三缺一」，蘇慧音因傷避戰，由李皓晴﹑杜凱琹及朱成竹出戰亞錦賽，8強面對中華台北，以場數3：1淘汰對手，躋身4強穩奪獎牌，將與日本隊爭奪決賽席位。



戰畢世界乒乓明星賽多哈站後，港隊繼續留在多哈，轉戰亞洲錦標賽，爭逐男﹑女子團體賽的殊榮。

港乒女團「三缺一」，蘇慧音因傷避戰，改由朱成竹頂替出戰，夥拍李皓晴及杜凱琹爭標。港隊直入8強，與中華台北爭奪晉級席位。

蘇慧音因傷避戰亞錦賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

早前在明星挑戰賽奪亞的杜凱琹，首仗即以直落三局輕取劉馨尹，先下一城。「大師姐」李皓晴緊接登場，可惜以局數2：3力戰不敵陳思羽，場數追成1：1平手。朱成竹其後面對李昱諄，先輸一局的情況下反勝3：1，狀態大勇的杜凱琹再度上陣，結果以11：9﹑13：11及12：10力克陳思羽，港隊以場數3：1淘汰中華台北，殺入4強，並穩奪一面獎牌。

杜凱琹持續勇態，團體賽連奪兩分，助港隊擊敗中華台北晉級。（ITTF圖片）

港隊今日（30日）下午將鬥日本隊，爭奪女團決賽席位，熟悉的伊藤美誠﹑石川佳純及平野美宇缺陣，改由早田希娜、佐藤瞳、芝田沙季及長崎美袖等參戰，實力同樣不容忽視，杜凱琹早前正是不敵早田希娜，屈居亞軍。

另外，由黃鎮廷﹑林兆恆及何鈞傑組成的男子隊，8強惡鬥韓國隊，港隊一度由黃鎮廷追平場數，可惜未能乘勢平反敗局，結果以場數1：3落敗，無緣4強，其後將轉戰排名賽。

黃鎮廷領軍的男子隊，最終不敵韓國隊，8強止步。（資料圖片／高詩琦攝）

【重溫東奧銅牌戰蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

+ 4

【次場女單杜凱琹勇挫索亞】：

+ 3

【女雙精彩畫面】：