足球熱話︱巴西球證比賽中被連環重擊一度昏迷　施襲者竟有前科

業餘足球聯賽無奇不有，日前巴西一場比賽，就有球員不滿球證判決，使用暴力襲擊對方，令球證一度昏迷，該名球員最終被捕。



球員不服球證判決時有發生，多數都會吞聲忍氣，否則投訴過激隨時食黃牌，甚至被趕出場，連累球隊。

不過並非每個人忍得住，周一（4日）的巴西第6級別業餘聯賽，發生極嚴重的球場襲擊事件。當時主場的瓜拉尼正領先聖保羅RS一球，下半場聖保羅RS因一次攔截被吹罰，球員威廉列比路（William Ribeiro）即場「報復」。

巴西球證場上遇襲昏迷，球員恐怖行徑逐格睇：（按圗放大）

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怒火中燒的他先剷跌球證，再「拉弓」一腳踢向對方頭部。球證當場不醒人事，在場球員立刻推開威廉列比路，並趕緊向場邊請求防暴警察及救護人員入場，氣氛十分緊張。賽事結果被逼腰斬，球證由救護車送抵附近醫院治理，幸好已恢復知覺。

威廉列比路當場被警方以「意圖謀殺罪」拘捕，但昨日獲准保釋；外地傳媒報道，這名球員早有打鬥案底，曾襲擊敵隊球迷。

威廉列比路當場被警方以「意圖謀殺罪」拘捕。（Twiiter@@JuanjoseMant）

受重傷的球證經治理後恢復知覺，但出院時要坐輪椅。（Twitter@no_travessao）

聖保羅RS主席發表聲明，證實已跟威廉列比路解約，並會採取一切法律行動追究事件，「我們為此感到羞恥，向那位球證、其家人及公眾致歉。」

其實類似案件，香港過去已有一例。前香港足球先生李健和2000年在港澳埠際賽中，便用波「省」大力向球證，結果被對方追打。最後李健和終遭停賽一年，該名球證則被終生禁止執法國際足協旗下賽事。

Ascenso brasileño. Guaraní de Venancio Aires le ganaba 1-0 a Sport Club Sao Paulo. El árbitro le cobra una falta a William Ribeiro que no se lo toma muy bien. pic.twitter.com/bfgVVij4Tk — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) October 5, 2021

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