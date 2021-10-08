世界盃外圍賽｜日本不敵沙特吞兩連敗　柴崎岳「助攻」成網民箭靶

日本上輪爆冷不敵阿曼，出線形勢有暗湧，今仗鬥沙特阿拉伯不容再失。日防夜防，家賊難防，日本中場柴崎岳一記致命傳送，助攻對手攻入全場唯一入球，日本一球不敵沙特阿拉伯，錄得兩連敗。



世界盃亞洲區外圍賽12強賽，日本作客不嘗一敗的沙特阿拉伯，效力馬略卡的久保建英因傷缺陣，對日本隊戰力有影響。主帥森保一派出南野拓實﹑鎌田大地及淺野拓磨等外流兵領軍。

戰至上半場中段，日本接連攻勢令沙特後防險象環生，南野拓實的頭槌及大迫勇也的單刀攻門，同樣未能射破門將艾奧維斯（Mohammed Al-Owais）的十指關，兩軍遲遲未能打開紀錄。

戰局在下半場中段終有變化，正選上陣的柴崎岳「挺身而出」，中場線回傳失誤，回傳變直線，沙特箭頭艾比拉簡（Firas Al-Birakan）衝前接應令日本隊長吉田麻也望塵莫及，這名沙特前鋒殺入禁區，再射破守門員權田修一的「大細龍門」，71分鐘攻入全場唯一入球，日本隊最終不敵沙特阿拉伯，12強賽錄得兩連敗，與中國及阿曼同得3分，連中國主帥李鐵也直言，難以想像日本隊3戰後僅攻入1球。

中場柴崎岳一次失誤鑄成大錯。（路透社）

柴崎岳「妙傳」片段：

交出漂亮「助攻」的柴崎岳，必然成為日本網民的箭靶，一怒之下將這名日本中場的國籍，在維基轉為沙特阿拉伯，暗諷他是球隊的內鬼。另外，網上亦有大量森保一下台的聲音。

日本主帥森保一也是網民們的攻擊對象。（路透社）

沙特阿拉伯3戰全勝，主場球迷當然興奮，更加「一盡地主之誼」，看台上盡情恥笑準備受訪的日本隊長吉田麻也，這名前修咸頓中堅忍不住走向看台附近，與球迷們理論，及後更拂袖而去。吉田直言球迷的行徑不能接受。

談及今仗變成罪人的柴崎岳時，吉田麻也坦言足球場上，犯錯不時出現，重點是如何面對，「犯錯是人之常情，我也是一個經常犯錯的球員，重點是如何從錯誤的陰霾中走過來，這是對柴崎岳的一個考驗。」

日本吞下兩連敗，失望之情寫在眾將的臉上。（路透社）