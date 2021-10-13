圓規風球︱港隊羽毛球主力失熱身良機　理文未能趁亞協盃前練兵

受颱風圓規影響，原定在今晚（13日）上演的多項體育賽事均順延，包括在紀利華木球會舉行的「全港羽毛球錦標賽」高級組4強賽事、標準流浪對理文的菁英盃、以及灣仔修頓球場舉行的兩場高級組籃球銀牌賽。當中相信以伍家朗、李卓耀、鄧俊文及謝影雪等港隊羽毛球主力影響最大。



伍家朗、李卓耀、鄧俊文及謝影雪等港隊主力，即將遠赴歐洲出戰多個國際大賽，先是10月19日展開的丹麥公開賽，緊接轉戰法國公開賽、德國公開賽等，為12月舉行的世界巡迴賽總決賽備戰。因此，本來於今晚舉行的「全港羽毛球錦標賽」，是港隊視為出發前最後練兵機會。

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伍家朗在東京奧運後未有出戰大賽。（資料圖片）

東京奧運代表伍家朗在奧運後未有出戰全運會，上月末的全港賽8強是他首個賽事，他本在今晚的男單4強戰迎戰陳延澤，而另一港隊主力李卓耀則惡鬥上屆冠軍吳英倫。同樣未有出戰全運會的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪則硬撼吳英倫／范嘉茵。

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天文台在今早宣布8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持，香港羽毛球總會在官網更新消息指將視乎天氣情況再決定今晚4強戰安排，在下午3時多宣布如下午4時20分前改發3號強風信號，則賽事會繼續進行。惟天文台在下午4時40分才改發3號強風信號，賽事因而未能如期舉行。

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與伍家朗同樣未有出戰全運會的「鄧謝配」，丹麥公開賽是他們奧運後首大賽。（資料圖片）

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此外，香港足球總會在今早宣布晚上由標準流浪及理文合演的菁英盃，需要擇日補賽。足總表示「考慮到球迷往返交通安排、整體賽事運作、球隊準備、工作人員安排及場地配合包括草地及界線等因素」，決定取消於旺角大球場舉行的菁英盃，意味下周出戰亞協盃跨區決賽的理文，未能在周五出發前作最後備戰。

而香港籃球總會亦在稍早時間宣布，原定今晚於灣仔修頓舉行的兩場高級組籃球銀牌賽，南華鬥滿貫，以及永倫對東方龍獅一戰，順延至10月26日舉行。

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