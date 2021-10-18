荷甲｜維迪斯作客險勝奏凱　完場後瘋狂慶祝樂極生悲

樂極隨時生悲，太高興原來好易出事！維迪斯在今輪荷甲作客一球力克奈梅亨，眾將完場後與球迷們慶祝時，卻出現驚心動魄的一幕，幸好最終也是虛驚一場。



荷甲維迪斯（Vitesse）今輪作客奈梅亨（NEC Nijmegen），客軍的巴頓（Nikolai Baden）在16分鐘攻入全場唯一入球，一箭定江山力克對手，全取3分，以16分暫列聯賽榜第6位。

維迪斯作客報捷，全隊上下瘋狂慶祝。（維迪斯Twitter截圖）

作客勝仗，得來不易，維迪斯眾將活在當下，哨子聲響起後瘋狂慶祝，作客球迷在看台同樣盡慶一番。維迪斯球員與球迷一同跳起慶祝，恐怖一幕隨之發生。由於太多球迷在看台上跳動，看台已經上下搖晃，其後不勝負荷，突然下塌，幸好並非整個塌下來，球迷們也東歪西倒。

過往球場的看台倒塌事件，多數造成不少傷亡，今次沒有球迷因為意外而受傷，確實是不幸中之大幸。維迪斯眾將親眼目擊看台塌下來的一刻，全體球員也「打個突」，慶祝也停下來，當目測沒有球迷受傷後，球員與球迷也繼續慶祝。