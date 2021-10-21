歐聯｜車路士前線損兵折將照大勝　佐真奴12碼梅開二度

車路士周三（20日）深夜的歐聯分組賽，在史丹福橋主場出擊，迎戰來自瑞典的馬模，結果輕鬆以4球大勝對手。大勝背後，藏着隱憂，「車仔」鋒將盧卡古及迪姆華拿在上半場先後傷出，主帥杜慈賽後表示，這是其他球員上位的好機會。



車路士在歐聯H組分組賽，主場鬥瑞典的馬模，與對手實力有差距，車路士在開賽9分鐘先拔頭籌，兩名中堅合力炮製入球，基斯坦臣接應堤亞高施華的傳中，第一時間抽射入網，取得效力「車仔」以來的首個士哥。其後盧卡古在禁區內被對手侵犯，球證直指12碼點，佐真奴主射中鵠，21分鐘擴大領先優勢。

佐真奴12碼梅開二度，協助車路士主場大勝一場。（Getty Images）

換邊初段，車路士兩名後備兵合作，夏維斯接應赫臣奧杜爾的直線，趕及在門將出迎前挑射得手，下半場3分鐘再下一城，加上及後魯迪格博得12碼，佐真奴再度擔任劊子手建功，12碼梅開二度，57分鐘奠定4：0的勝局，暫時以6分穩守H組次席。

車路士大勝背後亦有隱憂，正選攻堅的盧卡古與迪姆華拿在上半場先後退下火線，盧卡古被對方的尼爾遜（Lasse Nielsen）鏟跌，雖然為球隊博得12碼，惟這名比利時前鋒及後未能繼續作賽被調離場，由夏維斯入替；迪姆華拿則在上半場末段因為大腿拉傷退下火線。

盧卡古被踢跌博得12碼，其後因傷被調離場。（Getty Images）

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車路士領隊杜慈賽後透露，暫時未知二人的確實傷勢，但大有可能在未來數仗休息養傷，這名德國教頭直言，有危就有機，這是其他球員的大好機會，「他們（華拿與盧卡古）的狀態相當不錯，如今二人一同受傷，一直在等候的球員有機會了，他們可以證明自己的能力。我們要正面一點，球隊曾經在沒有二人的情況報捷，不用太擔心。」

迪姆華拿戰至上半場末段拉傷大腿，最終退下火線。（Getty Images）

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