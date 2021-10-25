曼聯雙紅會慘敗蘇斯克查無意請辭　厚顏蘇帥：相信很接近目標

曼聯連續4場英超不勝，只得1和3負，現以14分排第7位，與阿仙奴、愛華頓及李斯特城同分，已被榜首車路士拋離8分。今場曼聯恥辱地在奧脫福主場以0：5敗於利物浦腳下，經過這一晚，曼聯主帥蘇斯克查已經成為下位被炒英超領隊的大熱門，但他賽後無意請辭，並表示相信自己，離目標十分接近。



面對宿敵利物浦輸5球，絕對是曼聯的恥辱，蘇斯克查亦承認這是最黑暗的一日，球隊表現不夠好。他說：「之前有種感覺，我們已經達到目標，但過去幾個星期，賽果未如理想，我們尤如撞上一堵牆。我們很容易失球，這是一個問題。」

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在賽後，蘇斯克查雖然承認責任，但沒有提到辭職，並表示會堅持下去，他說：「我們作為一個團隊，已經行了很遠的路，非常接近目標。」

「我仍然在計劃明天的工作，我們全部人都很失落。這是我經歷過最失落的時刻，但我承認責任，這是屬於我的。」

這是曼聯在主場對利物浦的最慘烈敗仗；上次曼聯對利物浦輸得更慘，已經是超過100年前，在1895年，曼聯曾於晏菲路輸1：7。這場也是自1955年以來，曼聯首次在奧脫福輸5球或以上差距同時沒有取得入球。

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在2018年底頂替摩連奴接掌曼聯，蘇斯克查不經不過已經教了接近3年。他說：「我確實相信自己，我相信正接近我與球會的目標。」

「最近的賽果的確不夠好，很多人會質疑，但我一定會保持堅強，相信我們一直努力的事。」

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