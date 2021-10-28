德國盃｜歐洲最強難逃慘敗　拜仁「夫添」爆冷吞慕遜加柏5蛋出局

周末的英超「雙紅會」，利物浦作客大勝曼聯5球，戰果令人譁然。相隔3天，歐洲球會系數排首位的拜仁慕尼黑竟吞下同比數恥辱大敗。

拜仁在德國盃次圈迎戰慕遜加柏，利雲度夫斯基﹑湯馬士梅拿及基拿比等主力悉數上陣，不足一小時已被對手連轟5球，結果爆大冷大敗出局。



拜仁慕尼黑橫行德甲，大炒對手不是新鮮事，這支德甲勁旅吞蛋卻十分少見。拜仁在德國盃首圈狂數第5級別球隊不來梅SV（Bremer SV）12：0晉級，次圈面對慕遜加柏。拜仁今仗「夫添」上陣，隊長紐亞把守最後一關，前線由利雲度夫斯基掛帥，配合湯馬士梅拿﹑利萊辛尼及基拿比合作攻堅。

陣容強勁，卻與戰情不成正比，開賽僅73秒，慕遜加柏的干尼（Kouadio Koné）近射得手先開紀錄。拜仁繼續沉睡，賓斯拜尼（Ramy Bensebaïn）禁區內撞射建功，拜仁中堅盧卡斯靴南迪斯禁區內犯天條，12碼再由賓斯拜尼操刀中鵠，梅開二度，拜仁在短短21分鐘已落後0：3。

即使紐亞正選領軍，球隊依然難逃大敗的命運。（路透社）

換邊過後，拜仁依舊「未回魂」，慕遜加柏一記長傳，烏柏美卡奴被對方一衝即散，比列安保路（Breel-Donald Embolo）接連起腳射破紐亞的「大細龍門」，這名瑞士鋒將57分鐘再下一城，將比數改寫成5：0，拜仁最終爆冷大敗出局，連續兩季德國盃次圈止步。

拜仁體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić）對大敗感到震驚，直言全隊球員也不在狀態，可以錯的也錯了。

安保路下半場6分鐘梅開二度，助球隊爆冷5球大破拜仁。（路透社）

拜仁主帥拿高士文早前確診新冠肺炎，當他還在家居隔離時，球隊卻慘敗出局。拜仁43年來首次5球不敵對手，亦是近45年德國盃經歷的最大敗仗，同時中斷了連續85場正式比賽有進賬的走勢。

拜仁對上一次失5球，要數到2019年的11月，當時以1：5不敵法蘭克福，巧合的是對方同樣由赫達（Adi Hütter）領軍。

拜仁大炒對手見得多，在不足一小時吞5蛋卻十分少見。（路透社）

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