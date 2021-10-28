羽毛球．法國賽｜李卓耀晉8強獲讚展現潛質　香港公開賽明年回歸

法國羽毛球公開賽，香港兩位男單球手伍家朗和李卓耀周四（28日）分途出擊，伍家朗在16強敗予日本球手常山幹太，繼丹麥羽賽後再一次16強止步。

李卓耀則擊敗主場球手盧素（Thomas Rouxel），進入8強後，對手正是擊敗伍家朗的常山幹太。



伍家朗在首圈的32強因對手受傷退賽，第一局只打一半便告晉級，今天在3號場的第一場賽事登場，面對常山幹太卻打得極為艱辛，兩局均以大比數9：21、11：21落敗出局。

伍家朗再一次在16強止步。（資料圖片／高詩琦攝）

緊接出場的李卓耀，在32強先挫世界排名第3的安頓臣，今天的對手是東道主法國球手盧素。盧素世界排名39，卻在32強爆冷擊敗世界排名18的泰國球手旺查隆。今天他再獲主場球迷熱烈打氣，第一局到中場休息之時，正是盧素以11：8領先，但李卓耀調整過後，連取4分將比數拉開。

盧素韌力頗強，一度又追和至17：17，但李卓耀仍以21：17取下第一局。

李卓耀面對世界排名較低、卻有主場觀眾聲援的盧素，打得絕不輕鬆。（BWF）

盧素獲主場球迷支持下，打得充滿韌勁。（BWF）

第二局早段，李卓耀看似控制大局，但盧素到後段又再一次展現其韌勁，力追至18：19，李卓耀獲教練鍾騰福多次提點要冷靜之下，沉着地連取兩分，以21：18再取一局，鎖定勝局，8強將要面對淘汰伍家朗的常山幹太。

儘管他擊敗了主場球手，但一眾法國觀眾仍向他報以熱烈掌聲，評述亦如此讚道：「我留意李卓耀幾年了，他一直有潛質，卻總是無法在重要場合展現，直到2019年在香港公開賽奪冠。現在，他再一次表現得很有潛力，而這潛能正在兌現吧。」

另外，世界羽聯（BWF）今天亦公布了2022年的國際賽賽程，其中已連續兩年取消的香港公開賽，暫定在2022年11月8至13日舉行，預計地點同樣是紅磡香港體育館，但最終能否舉行，仍要視乎疫情相關限制。