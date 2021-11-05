【澳職方程式】墨城三雄齊增兵　墨爾本勝利名帥加持求反彈

21-22年澳洲職業聯賽將於 11 月19日展開，各隊陣容大有變動。一齊做功課，準備開季。



墨爾本雙雄去季各走極端，墨爾本城終於成為「真．冠軍」；墨爾本勝利擺明車馬重建，整季處於放棄狀態，準備今季大展拳腳。

墨爾本城一宿冠軍滋味，更全取常規賽及季後賽。（Getty Images）

墨爾本城去季達到目標，連取常規賽及季後賽，成為冠軍可謂實至名歸。神射手占美麥卡倫去季擔起半邊天，轟入25球，來到季後賽則有小將馬高迪利奧及高拿高夫斯基發揮作用。他們今季繼續在陣，加上國腳馬菲歷基從德甲回歸，球隊實力更上一層樓，令墨城繼續成為奪冠大熱。

神射手占美麥卡倫正值當打之年，是墨城爭衛冕的關鍵。（Getty Images）

同城勁敵墨爾本勝利大為失色，全季26仗僅得5勝，無異「擺爛」。球隊去季未完結已公布冠軍教頭普波域回歸，陣容亦大執。後防大換班，引入幾位澳洲國腳後防，包括基利亞、比蘭迪、史派蘭奴域。前線亦有國腳伊高路美迪斯從珀斯光輝加盟，將大大加強中場創造力。

墨爾本勝利沉寂一整季，料有不同表現。（Getty Images）

至於進入第三季的西部聯，流失澳職入球王貝利沙，不過這位老將上季僅入7球，顯然踏入生涯最後歲月，對實力無太大削弱。新兵之中，斯洛文尼亞前國腳雲尼卡軒固然級數高，但在歐洲及中東搵食多年的塞爾維亞高大中鋒比約域，有力帶來驚喜。他於2017-19年在希臘聯賽，兩季半射入35球，及後轉戰沙特超聯，兩季半亦有15球進帳。

西部聯新鋒將比約域，近季保持不俗的入球數字，值得期待。（Getty Images）