羽毛球．德國HYLO賽｜伍家朗兩局挫法國球手　港男單全部晉級16強

香港羽毛球男單「一哥」伍家朗，早前在丹麥公開賽及法國公開賽連續兩站次圈止步，周三（3日）在德國HYLO公開賽首圈面對世界排名37的法國球手利華迪（Brice Leverdez），直落兩局獲勝。



世界排名第9的伍家朗排名雖較李卓耀（世界排名14）高，惟相比隊友兩站都至少打入8強，他兩站均在16強止步，今站再爭取更好成績。

伍家朗一連出戰多站賽事，首兩站均在次圈止步。（Getty Images）

今站在德國HYLO賽，面對世界排名低29位的法國球手利華迪，家朗第一局顯得遊刃有餘，在未受太大考驗之下，以21：13大比數取下第一局；但第二局戰況緊湊得多，早段陷膠著，伍家朗戰至12：10之時，得以連取4分將比分拉開，惟利華迪展現韌力，追至20：20需「刁時」，但家朗最終以23：21鎖定2：0勝局，與昨日出賽的李卓耀一同晉級男單16強。

利華迪第二局與伍家朗戰至刁時。（Getty Images）

港羽德國HYLO公開賽首圈對手及賽果

男單：

李卓耀（7號種子） 2：0 劉國倫（馬來西亞）

伍家朗（3號種子） 2：0 Brice Leverdez（法國）



混雙：

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Mark Lamsfuss／Isabel Lohau（德國）

張德正／吳詠瑢 對 Adnan Maulana／Ｍychelle Crhystine Bandaso（印尼）



比賽日期：11月2至7日

