歐協聯熱刺3：2險勝維迪斯 　歐霸韋斯咸2：2和亨克

歐協聯賽事，英超球隊熱刺周四主場對維迪斯，新帥干地使出「招牌絕技」帶領球隊以3比2取勝。而歐霸H組賽事，英超球隊韋斯咸再遇比利時亨克，以2比2比數打和，今屆分組賽首次失分。



新帥干地初登場便使出「招牌絕技」（美聯社）

熱刺新帥干地今場開賽即排出其「招牌絕技」343陣式迎戰客軍，上半場不足30分鐘主隊便憑孫興民、盧卡斯莫拉各建一功，加上對方球員積及拉斯慕臣的烏龍波領先至3比0；但維迪斯馬上在半場前回敬兩粒追成2比3的接近比數。

下半場先有熱刺的中路守將基斯甸羅美路兩黃一紅被逐，而維迪斯守將杜基希與守門員舒曉拔亦分別在比賽末段領紅。多打一人的熱刺最終仍保持優勢至完場，賽後升上G組第2位，重奪出線主動權，總算為干地首仗打響頭炮。

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韋斯咸完場前擺烏龍被追平

另外闊別歐洲賽14年的韋斯咸今季再戰歐霸盃戰績彪炳，但昨晚作客比利時亨克開賽5分鐘就失守，被亨克平斯攻門先得1分。

直到下半場換人之後，59分鐘由賓哈馬撞射追回1球。賓哈馬82分再扭入禁區，窄位起腳入網反超前。勝利在望之際，完場前兩分鐘，後備上陣的蘇捷頂入自家龍門的烏龍球，令韋斯咸被追和，以2比2完場。

此次並非兩隊首次對戰，10月21日韋斯咸曾以主場3球淨勝亨克，今日再碰頭成績顯然不似預期。