英超︱干地出任熱刺領隊聯賽第一擊　作客愛華頓大難不死保住1分

重返英超執教熱刺的干地，繼日前領軍出戰歐協聯對維迪斯3：2旗開得勝後，周日帶隊出戰聯賽首戰，作客愛華頓。

今仗雙方各有取勝機會，愛華頓一度獲得十二碼，經VAR介入球證改變判決。大難不死的熱刺幾季有後福，末段盧斯素一記冷箭中柱不入，最終雙方1：1握手言和。



干地表情包：

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干地排出他常用的3-4-3陣式，由孫興慜和盧卡斯莫拉在前線支援哈利卡尼攻堅。中場配搭以利古朗任左翼衛，艾馬遜任右翼衛，並由賀積查治和史基普踢雙防中。防線方面，由基斯甸羅美路、艾歷迪亞和賓戴維斯三中堅鎮守，最後一關仍是隊長洛里斯任門將。

熱刺射手哈利卡尼被愛華頓兩將包圍。（Getty Images）

賽前熱刺以10戰15分排第9，主隊愛華頓經歷英超3連敗，以10戰14分排第11，同樣渴望在今仗重拾勝軌。上半場比賽，雙方勢均力敵，惟從熱刺球員表現可見，他們確實較之前積極得多。

干地在場邊表現十分活躍，不斷高聲指導球員。補時1分鐘，哈利卡尼右路快放傳中，利古朗從後衝上第一時間半窩利射門，惜高出未能命中目標，半場雙方踢成0：0。頭45分鐘雙方踢得較謹慎，真正機會不多，主隊愛華頓6次起腳只得1次中框，熱刺5次射門無一命中目標。

左翼衛利古朗是熱刺今仗表現最活躍一人。（路透社）

下半場熱刺踢得更主動，壓在愛華頓後場狂攻。兩翼衛利古朗、艾馬遜頻頻上前助攻，利用兩邊傳中製造機會，惟未能撕破拖肥糖的嚴密防線。62分鐘愛華頓憑前鋒高速入楔呈單刀之勢，洛里斯出迎將他撲跌，球證判罰十二碼，惟視像助球球證（VAR）介入要求球證卡雲拿（Chris Kavanagh）睇片 ，卡雲拿看完慢鏡改變判決，取消十二碼的決定。

愛華頓未獲十二碼後，一度傾力搶攻，熱刺防線在干地體系下較之前穩陣，力保不失。87分鐘後備上陣的盧斯素禁區外施以冷箭，皮球越過愛華頓門將比克福特雙手，卻過不到龍門柱彈出。戰至補時階段，愛華頓守將賀基迪因粗野攔截紅牌被逐，主隊要10人應戰。最終雙方互無紀錄，0：0和氣收場，各得1分之下聯賽形勢未有太大變動。

愛華頓陣容（4-4-2）

門將：比克福特

後衛：迪治尼、米克堅尼、賓葛菲特、史密斯高文

中場：唐辛、戴爾夫、阿倫盧利奧、安東尼哥頓

前鋒：李察利臣、迪馬雷格雷



熱刺陣容（3-4-3）

門將：洛里斯

中堅：賓戴維斯、艾歷迪亞、基斯甸羅美路

防中：賀積查治、史基普

翼衛：利古朗、艾馬遜

前鋒：孫興慜、哈利卡尼、盧卡斯莫拉



同時舉行的另外兩場賽事，主場的列斯聯由拉芬夏射入罰球領先，李斯特城由夏菲班尼斯一次左路個人表演精彩扳平，半場踢成1：1，下半場雙方未能增添紀錄，踢成1：1完場。阿仙奴對屈福特一戰，拿卡錫迪禁區內被丹尼路斯侵犯，阿仙奴得到十二碼，奧巴美揚主射卻被屈福特門將賓科士打撲出，半場0：0互無紀錄，下半場槍手憑小將伊美路維一箭定江山，1：0小勝屈福特。