麒麟山行山路線｜搵啱角度古洞水塘變心形湖　登頂珍惜此刻新界北

「心形水塘」古洞水塘是近年的行山郊遊熱點，在攀登麒麟山的途中，就可以上到觀賞「心形水塘」的最佳位置。這條路線以古洞街市為起點，先近觀古洞水塘，暢遊水壩，跟住再經配水庫旁的山徑，登上222米高的麒麟山，遠眺新界西北邊境景致，最後落到麒麟山坳，搭小巴離開。這條路線雖然不長，但多打卡位，而且落麒麟山的路陡峭，要慢慢落，建議預算3小時。



古洞水塘、麒麟山路線資訊：

路線：古洞街市 > 古洞南路 > 古洞水塘 > 古洞南路 > 古洞配水庫 > 麒麟山 > 麒麟山坳 > 麒麟村

路程：約5公里

需時：約3小時

技術需求：3星（麒麟山上沒有路牌，上落山有浮沙碎石路；以5星為最高）

體力需求：2星（路程不長，攀升也不多；以5星為最高）

起點交通：在上水站彩園路搭九巴76K到古洞街市下車

終點交通：乘搭605專線小巴到上水站



約朋友行古洞水塘及麒麟山，可以在上水港鐵站集合，之後經A1出口行人天橋橫過彩園路，之後落樓級，在巴士站等九巴76K。搭10分鐘左右，便到古洞街市落巴士。古洞街市內有士多及洗手間，行山人士可以到街市買糧水，作最後補給。

👇👇按圖看清路線，由古洞街市行入古洞水塘👇👇

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走進街市對面的古洞南路，正式起步，小心出入車輛。沿馬路行5分鐘，右邊會有座古洞（水塘坑）公廁，這是上山前最後一個廁所。離開廁所行多2分鐘，行到一個「Y」形分岔口，右邊的斜路有道閘，那是通往配水庫，一會兒才經那條路上山，現在我們先行左邊的平路，跟古洞水塘近距離接觸。

接上破舊的馬路，行多一會，就抵達古洞水塘，轉左沿鐵欄走，便可踏上水壩。水壩初段較窄，另一邊是斜坡，不宜停留。行出樹蔭，水壩上的小徑變闊，兩邊都有欄杆。往水塘望去，湖面如鏡，倒映山色。行至水壩盡頭，轉右接湖邊小路，別要上樓級，那是往山墳去的。

古洞水塘及水壩，景色優美。（顏銘輝攝）

👇👇按圖看古洞水塘景色👇👇

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沿湖而行，間中岸邊有平地，可以行至湖邊，飽覽水塘全景，既可能是打卡位，也可能是釣魚人士的勝地。當行至水壩對面時，便可回頭，儘管地圖標示繼續前行都有路上山，但那條路的叢林較密，也看不到「心形水塘」。沿環湖小徑回頭，再走經水壩，接回馬路，行到那個「Y」形路口，轉上有鐵閘的斜路。

沿馬路上斜15分鐘，經過兩個髮夾彎，就行到盡頭的古洞配水庫。配水庫門口左邊的護土牆上有山徑，沿徑而上，初段畔鐵絲網而走，跟住遠離配水庫，登上小山崗，景色漸變開揚，向北可以望到大石磨、古洞北及蛇嶺一帶景色，遠眺深圳的高樓大廈。

👇👇按圖看清路線，經配水庫上山👇👇

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同時，留意住左邊的景色，不久便會抵達觀賞「心形水塘」的靚位！那兒都被遊人踩出一小片平地。可是同行朋友認為，古洞水塘看來更像食鬼，而非心形，真的是見仁見智！這是最佳的賞「心」位置，跟住繼續上麒麟山，角度有變，水塘將會愈來愈不像心形。

同行朋友認為，古洞水塘看來更像食鬼，而非心形。（顏銘輝攝）

上山的路全是原始山徑，路面間中有大石，亦有碎石沙泥，建議穿行山鞋。儘管路胚清楚，但為免被路旁叢林刮腳，最好穿長褲。沿路會見到一些石屎構築物，相信是荒廢了的英軍軍事建築。經過一段吃力的上斜，繞過一個山頭的頂部，轉往西南走，沿麒麟山的東北脊登頂。

👇👇按圖看清路線，登上麒麟山👇👇

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由配水庫起計，花了約1小時，便行到上高222米的麒麟山。麒麟山是新界北的高山，視野遼闊，從西邊望起，可遠眺后海灣及深圳灣大橋，目光跟住蜿蜒的深圳河，北岸是福田鬧市，南岸是米埔及新田的漁塘，兩岸景致，強烈對比。已成空地的新田購物城映入眼簾，後面的是落馬洲口岸。未來新界北發展，相信眼前景色會有很大變化。

從麒麟山頂望往西崖的方向，有遊人在打卡。（顏銘輝攝）

👇👇按圖看麒麟山上景色，俯瞰新界北風貌👇👇

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離開山頂，沿山脊續走，可行到西崖上的崗位，觀賞西北景致。跟住接回主徑，開始落山。這段落斜的路是今次行程最難的部分，路面多是浮沙碎石，如有需要可以蹲下來慢慢落。落完斜後，山路平緩。跟住，要留意一個分岔路口，左邊上斜的是從另一條路落去古洞水塘，而我們行右路，繞過山崗，再沿碎石多的山徑落斜。

👇👇按圖看清路線，從麒麟山落山👇👇

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落完一段斜，見到左邊有座荒廢了的英軍軍事建築，有興趣的話可以一探，但路較密。不看的話，沿主徑繼續行，以落斜為主，路況也是多碎石，要小心滑倒。落至林中，便快到馬路，最後經過一道鐵絲網的閘門，來到一個麒麟山食水缸，沿馬路再落斜，就行到麒麟山坳接大馬路。由麒麟山頂起計，落了50分鐘到達麒麟山坳。

👇👇按圖看清路線，分岔口選右路落麒麟山坳👇👇

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理論上，行山人士可以在這裏等605專線小巴回上水，但尚有餘力的話可以轉左，沿馬路行向麒麟村的方向。不久，行至馬路分岔口，那裏有個涼亭，如果想坐低休息的朋友，可以在此等車。若果內急的話，可沿左邊馬路行入去，行到去麒麟村公廁。由麒麟山坳起計，行10分鐘馬路就去到麒麟村公廁。沿途見到有小巴出上水，都可以揚手截車及上車。

👇👇按圖看清路線，由麒麟山坳行到麒麟村👇👇

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這條路線長約5公里，包括拍照及觀光，可預算3小時。麒麟山不太高，體能需求不大，但部分上落的山路多碎石，是對上落山的技術的牛刀小試。麒麟村及古洞水塘一帶沒有路牌，行山前要細閱地圖及路線介紹，在山上也要隨時拿紙本地圖或手機地圖出來看看，確保沒有行錯路。

從某一個角度看古洞水塘，確實有點像心形，難怪成為近一年的行山打卡熱點。更值得大家欣賞的是，從麒麟山上看到的新界北景色。麒麟山位於新界北的中部，稱得上是新界北的觀景台，最西可以望到后後灣及天水圍，最東則可以看到上水及華山一帶。想趁政府發展前看看新界北，登麒麟山是個好選擇。

這次古洞水塘及麒麟山行山路線。

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