足球熱話｜文迪強姦案之亂　傳媒落錯相本尊點出低級錯誤

都是文迪，不要分那麼細？

曼城後衛班捷文文迪捲入強姦案，8月起還柙至今，近日被加控，惹來傳媒爭相報道。

足球界有千百個文迪，一個文迪犯事，其他文迪無故中槍。英、法數家傳媒在報道中「點錯相」，兩名「文迪」慘成強姦犯。錯誤太低級，連本尊也不住批評。



法國國腳班捷文文迪在曼城的英超開鑼戰對熱刺上陣後，因為涉嫌強姦被捕，多次申請保釋被拒。8月起還柙的他，本港時間昨晚（17日）透過視像系統，與同案另一被告應訊，正式被加控，現時面對6項強姦及及1項非禮，明年1月24日開審。

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班捷文文迪的強姦案，審期已定。（Getty Images）

提訊之前，班捷文文迪被加控的消息傳出，傳媒搶先報道。法國傳媒《巴黎人報》在twitter推文，卻用上另一法國國腳、皇馬後衛費蘭特文迪的相片。《法國國際廣播電台》（RFI）的twitter推文同樣「亂嚟」，相中人是塞內加爾國腳、車路士門將艾度亞文迪。

艾度亞文迪上載幾家傳媒的報道，全部「落錯相」。（ig@edou_mendy）

「車仔文迪」較「皇馬文迪」更慘情，因為法國《解放報》及英國《鏡報》均用上他的照片報道「曼城文迪」強姦案。艾度亞文迪今早在個人instagram發放限時動態，把錯誤的報道截圖拼貼一起，歎道時至今日，仍有人覺得黑人沒有名字，人人樣貌相同，「法國同英格蘭都係咁樣」。

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艾度亞文迪慨歎傳媒連波衫都懶得去分辨。（Getty Images）

對於幾張錯誤照片，艾度亞文迪指有人或許覺得是一時大意引致，但其實照片分別很大。他指二人容貌也不難分辨出來，另一線索更顯而易見：「認下件波衫啦！」費蘭特文迪亦轉發艾度亞文迪的相片，說道：「就算要啲時間，就算你願唔願意，最後都應該尊重吓我哋。」

法國人分辨兩名法國國腳文迪的方法，就是「唔分」。（Getty Images）

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