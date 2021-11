歐聯球評︱美斯加盟PSG戰力不升反降　負曼城個人VS團隊高下立見

歐聯分組賽最矚目的對決,莫過於曼城主場迎戰巴黎聖日耳門(PSG)。上次PSG主場2:0勝出,今次曼城有備而來之下,以2:1贏波成功復仇兼搶得分組首名資格。

曼城與PSG已雙雙出線16強,賽後焦點均放在「PSG可走多遠」身上,一眾球評人和體育記者一致看淡,這支法甲王者看似與歐聯寶座愈來愈接近,可是美斯的加盟,或許反令他們跟冠軍走得更遠。



美斯、尼馬、麥巴比三大巨星在陣,PSG實力真的有所提升嗎?(Getty Images)

PSG上次以2:0擊敗曼城的賽果,尤其是美斯一記精彩入球,很易產生美麗的錯覺令人誤以為PSG在美斯加盟後變得更強。事實上,PSG在主場出擊,射門只得6次,當中3次中框;反觀客隊曼城18次起腳,7次命中目標。當時他們之所以獲勝,一方面是把握力高強,更重要因素其實是曼城鋒將特別是史達寧多次在門前未能把握入球機會,他與貝拿度施華連環射中門楣,而藍月亮在那一仗之前數天剛踢完對車路士的大戰,亦有點影響。

之所以詳細交代上一次戰況,全因今仗情況跟上一場十分相似。曼城16次攻門,6次中龍;PSG7次埋門,2球中目標。兩場比賽曼城控球率同為55%,PSG陷入被動。阿仙奴名宿亨利的評語是:「如果你想贏得歐聯,你不能以7個球員防守」,此言明顯針對美斯、尼馬和麥巴比3人而來。

美斯加盟後,PSG攻守失衡問題更嚴重。(Getty Images)

3大巨星導致球隊攻守失衡

現代足球愈來愈注重整體,球場上11個球員,不計把守最後一關的門將,10個球員全部也要幫忙協防。偏偏在PSG,美斯、尼馬和麥巴比3大巨星擁有特權,不用負責防務,亨利認為,「我不管你是誰,根本沒有可能那樣踢的。兩邊閘位完全暴露出來,不斷出現3打1、3打2的情況。」

他分析,「贏得冠軍的球隊,特別是歐聯,前鋒3人均要迎波協防,如此一來兩邊閘衛才可以瞻前顧後。現在PSG暴露出太多空位,在法國的球隊無法懲罰他們,但曼城可以。」

曼城力壓PSG在歐聯A組以首名出線。(Getty Images)

一支各自為戰的球隊

BBC體育記者John Bennett直指「PSG擁有夢幻一樣的3人前鋒組合,但我仍不能把他們選入今屆歐聯分組賽最佳球隊頭6位。」他的心水選擇是曼城、利物浦、拜仁慕尼黑、車路士、皇家馬德里和阿積士,「是的,連阿積士的表現也遠較PSG具說服力」。

他更寫道:「一支各自為戰的球隊,當中有點不妥」(Team of individuals. Something not right there)。

亨利和加歷查均認為,普捷天奴在曼聯可以做得更多。(Getty Images)

事實上,美斯今夏由巴塞隆拿加盟後,仍未見他與麥巴比和舊隊友尼馬踢出所有人預期中如水銀瀉地的攻勢。他們之間或許間中會靈光一閃,憑高超個人能力取得入球,然而默契仍未足夠,整隊波甚至顯得各自為戰。其他隊友拿到球,便會交由他們3人在前線全權主理。如此情況,一跟哥迪奧拿訓練有素的曼城相比,高下立見。

PSG在尼馬和麥巴比領軍下,前季歐聯在決賽不敵拜仁,上季4強被曼城淘汰,已是一支擁有巨星的個體與訓練有素團隊的分野。今季他們加入球王美斯,團隊力量不增反降,而且防守上再減少多一人,攻守失衡的弱點較之前更嚴重,難怪加歷查評述這場比賽時,大叫普捷天奴「趕快加盟曼聯」,亨利亦直指:「普捷天奴不能棄用尼馬、麥巴比和美斯,他們當然很好,但如此踢下去無可能贏得歐聯」,更矢言:「他能為曼聯做到的,可能會多過在PSG。」

歐聯:曼城 VS PSG精華

