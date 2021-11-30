金球獎｜美斯再奪殊榮刷新紀錄　高度表揚勁敵：你值得擁有

足球雜誌《法國足球》主辦的金球獎，去年因疫情關係而停辦，今年復辦這項球壇盛事，美斯力壓另一大熱門利雲度夫斯基，第7度奪走殊榮。識英雄，重英雄，美斯領獎時直言該名波蘭神鋒也值得擁有。



金球獎頒獎典禮今年復辦，34歲的美斯力壓群雄，第7度贏得金球獎，而利雲度夫斯基及佐真奴獲得第2及第3，C朗則跌出三甲，僅得第6名。

美斯破紀錄第7度奪金球獎 當拿隆馬獲頒最佳門將

攜同一家大細到場的美斯，再獲殊榮，坦言有點驚喜，「我以為兩年前是我最後一次獲取這獎項」，如今贏得前無古人的7座金球獎，美斯表示紀錄是用來被打破的，未來總有人衝擊這紀錄。

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縱然美斯今夏離開巴塞隆拿，他卻帶領阿根廷球王贏得美洲國家盃錦標，亦是生涯首個國際賽獎盃，對美斯而言是十分特別的一年，「生涯流流長，我不能斷定今年是生涯最好的一年，但與阿根廷隊友一起贏得美洲盃，尤其是飽受批評後，這個冠軍對更具意義。」

大熱門之一的利雲度夫斯基最終倒灶，大會今年增設最佳前鋒，像是給予這名波蘭神鋒的安慰獎。獎項以外，最重要是贏得同行認同，美斯特意在感言提及利雲哥，「與你（利雲度夫斯基）一同競逐是我的榮幸，你絕對值得擁有上年的金球獎，這一點相信沒有人會反對。」

利雲度夫斯基其後亦在社交網站恭喜美斯，同時感激每一名投票的記者，並指球會拜仁慕尼黑功不可沒，沒有他們的話，他不能獲得這項殊榮。

利雲度夫斯基獲得今年新增設的最佳前鋒獎項。（Getty Images）

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