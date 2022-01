法國男星Gaspard Ulliel周三(19日)於阿爾卑斯山滑雪,發生意外,頭部重傷在搶救途中不治,年僅37歲。



據外媒報導,Gaspard Ulliel阿爾卑斯山滑雪期間,意外與另一位滑雪人士相撞,頭部重傷,經直升機送往醫院途中,傷重證實不治,終年37歲。

法國男星Gaspard Ulliel傷重不治,終年37歲。(Getty Images)

Gaspard Ulliel曾在電影《時裝巨人的狂情歲月》(Saint Laurent)中飾演傳奇設計大師「YSL」聖羅蘭、2016年以《不過就是世界末日》(It's Only the End of the World)獲得第42屆凱撒電影獎最佳男主角。

於迪士尼Marvel即將上映的《月光騎士》(Moon Knight)中,飾演反派午夜人(Midnight Man),不過在電影上畫前,Gaspard Ulliel就已經不幸與世長辭。

Gaspard Ulliel遺作為《月光騎士》。(Getty Images)