北京冬奧｜中國單板滑雪小將一原因只做基本動作　敬陪末席仍滿足

北京冬奧單板滑雪U型賽場上，一眾選手做出連續翻騰跳躍高難度動作，看似是基本，周三（9日）上演的男子U型場地技巧預賽中，唯獨中國選手高弘博只做出基本動作，翻騰欠奉，最終只得15分包尾出局，但這名21歲選手已經感到滿足了。



單板滑雪男子U型場地技巧預賽周三進行，日本選手兩屆銀牌得主平野步夢以93.25分高踞榜首，進入決賽的12名選手將在明日（11日）角逐獎牌。

滑雪型男平野步夢誓出大絕衝金 賽場勇救弟弟奧運夢

這項比賽是技巧賽，選手們必定各出奇謀，以各式各樣的高難度動作爭勝。預賽中，唯獨是中國選手高弘博，僅在U型管道內做出平平無奇的簡單動作，與對手絢爛的動作難以比較，結果只得15分，第二輪沒有出戰，最終敬陪末席。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

有別於其他選手，高弘博只做出基本的簡單動作。（美聯社）

難得來到奧運大舞台，情況許可下也會施展渾身解數，可惜高弘博的情況就是不許可。原來這名21歲的中國選手，在訓練時不慎觸傷足踝骨折，但他堅持帶傷出賽，就算包尾也不要緊。賽後他依然露出滿足的笑容，「參加北京冬奧一直是我堅持已久的夢想，如今有機會替補出賽，可惜訓練時受傷，但我不想錯過這個機會，故此我帶傷上陣，為了不留下任何遺憾。」

高弘博一圓奧運夢，心滿意足，其後在微博報平安，表示自己即將去醫院做小手術，休息數個月便可以恢復訓練。

即使高弘博只得15分，但他依然露出滿意的笑容。（微博截圖）

更多北京冬奧相關報道：