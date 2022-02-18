北京冬奧｜芬蘭選手U型技巧賽失手變攬炒　前線攝影師硬接一招

自由式滑雪U型技巧賽觀賞性十足，各位選手在管道兩旁做出高難度動作，全靠現場的前線攝影師，家庭觀眾才可將所有精彩演出盡收眼底，但亦要承受不少風險，一名攝影大哥卻硬接一招。



中國滑雪混血美少女谷愛凌剛剛贏得女子自由式滑雪U型技巧金牌，男子方面將於明早（19日）決出獎牌。

谷愛凌U型技巧大熱再添金 獨取兩金一銀成大贏家

周四（17日）舉行的男子U型技巧預賽，發生了一件小插曲，芬蘭選手沙利倫（Jon Sallinen）第一跳時，從後滑準備做出動作時失手，旁邊的攝影師當災，整台攝影機被撞跌，沙利倫亦倒地收場，最終這輪只得18分。這名芬蘭選手第二跳再接再厲，可惜只得18.5分，最終包尾完賽，無緣決賽。

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沙利倫談及是次意外，希望沒有傷及攝影大哥，同時歸咎於現場的天氣，「我整個人撞向攝影師，希望他人無事，在落雪的情況，能見度不高，很容易釀成意外。」

Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

前線攝影師硬接一招的一幕，東京奧運滑板公園賽也曾發生類似意外，當時澳洲選手活利（Kieran Woolley）在槓上滑行時，稍稍失去平衡，跌落平台，附近的攝影師同樣當災。

18歲澳洲選手超班奪金 前線攝影師發生工業意外

攝影師硬接一招，發生意外慘變受害者。（Getty Images）

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