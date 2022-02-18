北京冬奧｜中華台北女將完賽即撕破臉　一句話已令網民暴怒狂罵

北京冬奧今屆話題之一，中華台北短道速滑女將黃郁婷，在揭幕禮擔任持旗手亮相前，在社交媒體上載穿上中國隊隊服練習影片，在社交媒體遭到輿論撻伐。
昨日她在完成所有賽事後，終於爆發並在Facebook直接向網民宣戰。
黃郁婷第二度出戰冬奧，賽前穿上中國隊隊服惹起爭議，其後又在賽後稱讚觀眾熱情的加油聲，像是「在主場作戰的感覺」，再遭到台灣外界人士圍剿。
黃郁婷在周四（17日）出戰最後一場賽事，於短道速滑1000米以1分17.35秒，30名選手中取得第24名。賽事謝幕後，黃郁婷相隔14日再於Facebook發文，除了感謝支持她的人外，也直接與網民宣戰，「以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」。
被公然挑釁的網民也如她所願留下惡言，除了直接批評她在冬奧的表現一如預期的差，更說：「跪久了都忘了怎麼站」，「請妳一定要留在自己的主場，不要回來」等，如她所願湧入很多酸言酸語。
有網民提醒她要記得在微博也發文，黃郁婷親自回應：「發了喔」，火藥味濃。
黃郁婷此舉，引起台灣前外交官劉仕傑不滿並在Facebook批評。
他反問：「奧運掌旗官（持旗手）回嗆網友，叫這一路上幫她緩頰的教育部體育署、中華奧會或甚至政府，臉放在哪裏？更別說，其他代表團團員，內心會怎麼想？退一萬步說，縱使沒辦法在這次奧運留下好成績，但有必要以賽後公開回嗆的方式，讓自己成為史上最具爭議，或甚至最不受歡迎的奧運掌旗官嗎？」劉仕傑稱，他當初就是第一個主張要撤換黃郁婷持旗手身分的人。
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