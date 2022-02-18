北京冬奧︱德女將棄抵制終奪金　返國後大爆發：在中國感與世隔絕

北京冬奧德國34歲雪橇名將嘉絲寶格（Natalie Geisenberger）返國後回應中國問題，給出她早前在中國時不一樣的答案，並直指在當地經歷不愉快，「再也不去中國」。



德國雪橇女王嘉絲寶格（Natalie Geisenberger）在今屆北京冬奧前曾批評中國，更幾乎因此放棄參賽，以示抗議。

她早前在女子單人雪橇奪金後被追問中國人權問題時，一度迴避傳媒，表示說話時要小心所處地點，回國後便會暢所欲言。

上回提要：

德國名將曾批評中國 奪金後態度劇轉：「我之後答你」

嘉絲寶格奪金後一度被問中國人權問題，她當時未有回應。（Getty Images）

嘉絲寶格日前再幫助德國衛冕雪橇團隊接力金牌，個人生涯累積6金，並於上周已返回家鄉，在機場獲熱烈歡迎。

她接受德媒訪問時終於「找數」，回應跟中國相關的提問。嘉絲寶格解釋，自己最終決定參賽，是因為尊重其運動員身份。

「我曾想抵制北京冬奧，不過後來發現我參不參加，都不會對（中國）人權問題改變什麼。因為我是一名運動員，而不是政治人物，我的工作就是專心訓練和比賽，不去分心想這些問題。」

嘉絲寶格助德國於團體賽衛冕，個人累積6面冬奧金牌。（Getty Images）

她表示渴望為自己及家人而努力，終決定參賽，但透露自己在中國有段不愉快經歷。嘉絲寶格憶述：「抵達中國後感覺就像與世隔絕，和外面也沒有什麼聯繫，每天就是搭車往返選手村訓練比賽場地。」

在中國留了兩星期的她，強調自己只是「做好自己的工作」，今終順利回家，明言「永遠不再去中國」。