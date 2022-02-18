北京冬奧︱德女將棄抵制終奪金　返國後大爆發：在中國感與世隔絕

北京冬奧德國34歲雪橇名將嘉絲寶格（Natalie Geisenberger）返國後回應中國問題，給出她早前在中國時不一樣的答案，並直指在當地經歷不愉快，「再也不去中國」。
德國雪橇女王嘉絲寶格（Natalie Geisenberger）在今屆北京冬奧前曾批評中國，更幾乎因此放棄參賽，以示抗議。
她早前在女子單人雪橇奪金後被追問中國人權問題時，一度迴避傳媒，表示說話時要小心所處地點，回國後便會暢所欲言。
上回提要：
嘉絲寶格日前再幫助德國衛冕雪橇團隊接力金牌，個人生涯累積6金，並於上周已返回家鄉，在機場獲熱烈歡迎。
她接受德媒訪問時終於「找數」，回應跟中國相關的提問。嘉絲寶格解釋，自己最終決定參賽，是因為尊重其運動員身份。
「我曾想抵制北京冬奧，不過後來發現我參不參加，都不會對（中國）人權問題改變什麼。因為我是一名運動員，而不是政治人物，我的工作就是專心訓練和比賽，不去分心想這些問題。」
她表示渴望為自己及家人而努力，終決定參賽，但透露自己在中國有段不愉快經歷。嘉絲寶格憶述：「抵達中國後感覺就像與世隔絕，和外面也沒有什麼聯繫，每天就是搭車往返選手村訓練比賽場地。」
在中國留了兩星期的她，強調自己只是「做好自己的工作」，今終順利回家，明言「永遠不再去中國」。
北京冬奧今屆第二宗藥檢「肥佬」 烏克蘭選手被驗出三種禁藥北京冬奧｜谷愛凌U型技巧大熱再添金 獨取兩金一銀成大贏家北京冬奧｜俄羅斯包攬女子花滑金銀 禁藥陰霾下華麗娃失準丟獎牌北京冬奧︱荷蘭速滑美女全球關注 奪銀牌鋒芒更勝日本金牌對手北京冬奧｜花式溜冰禁藥案解決無期 「袋住先」方案火炬代獎牌北京冬奧｜中國短道速滑成績不及韓國 王濛斥國家隊選人有問題北京冬奧︱速度滑冰場上演美俄大戰 俄羅斯選手舉中指慶祝惹爭議北京冬奧｜烏克蘭名將無視禁令 與俄羅斯選手世紀擁抱或被算帳北京冬奧︱中國小將跌走獎牌痛哭道歉 短道速滑成績僅輸韓國北京冬奧｜齊廣璞堅持4屆終奪金 平昌冬奧後一度心灰退隊北京冬奧｜谷愛凌預賽表現接近完美 兩跳得分9字頭輕鬆晉決賽北京冬奧｜穿Prada的滑雪銀牌被逼遮贊助 一支簽名筆毀掉比賽北京冬奧︱挪威「不敗男」被自己擊敗 誤入賽道失金：愚蠢的犯錯北京冬奧｜香港運動員全數完賽 團長：政府將在白石建滑冰場北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲 小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴北京冬奧｜荷蘭女將化悲傷為力量 破紀錄奪金背後有洋蔥