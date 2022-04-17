英超︱紐卡素星將古馬雷斯梅開二度 2：1反勝李斯特城護級無懸念
撰文：吳慕兒
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紐卡素英超聯賽主場對剛剛殺入歐協聯四強的李斯特城，這支新貴富豪球隊落後一球下，全靠星將古馬雷斯（Bruno Guimaraes）梅開二度反勝，他第二球在補時5分鐘取得，令聖占士公園球場全場血脈沸騰，古馬雷斯激動得脫去球衣慶祝。
全取3分後，紐卡素已累積37分，曾經看似不可能的護級任務，如今已無甚懸念，再搶多3分便可到達40分的護級安全線。
李斯特城雖然作客，但乘着殺入歐協聯四強的勇態，開賽初段反客為主，攻勢不少。19分鐘更憑一次角球攻勢，由前鋒盧卡文（Ademola Lookman）先開紀錄。
被動的紐卡素看似無可避免失分之際，李斯特城一次門前混亂，巴西國腳古馬雷斯趁皮球在卡斯柏舒米高之間時快腳篤入，30分鐘為喜鵲追成1：1平手。這個入球為紐卡素注入士氣和信心，與李斯特城踢成均勢。
戰至補時5分鐘，紐卡素仍未放棄，韋洛克（Joe Willock）傳中，古馬雷斯接應頭槌頂入，攻入2：1為紐卡素奠勝。
傳統上，球隊如能累積40分，基本上護級應無問題。今場勝仗令紐卡素32戰已得37分，較第18位的般尼足足多12分，或許會成為球隊今季護級成功的關鍵。李斯特城即使仍排第九位，分數上也只較紐記多3分，但少踢兩場。
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