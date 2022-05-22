英超煞科日．賽前焦點︱維拉正選門缺陣　哥帥：這只是一場比賽

英超煞科日，最受關注的是決定今屆冠軍誰屬的曼城主場對阿士東維拉一戰。賽前傳來利物浦球迷不想聽到的消息——維拉正選門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）因傷缺陣，防線實力大打折扣。

賽前維拉領隊謝拉特相信，球隊能為曼城帶來麻煩。曼城主帥哥迪奧拿則胸有成竹，宣稱「這不過是場比賽」。



阿士東維拉正選門將馬天尼斯，在煞科日賽前傳出受傷缺陣消息。（Getty Images）

賽前消息：維拉正選門將缺陣

煞科戰前，曼城得90分，利物浦得89分，紅軍必須寄望曼城失分，才有機會後來居上封王。關鍵一戰，曼城對手阿士東維拉主帥謝拉特，正是利物浦昔日的「神奇隊長」，賽前他揚言球隊有力與曼城一戰。

「面對多支頂級球隊，我們也踢得很好。在晏菲路，利物浦要靠一球十二碼才能擊敗我們；對曼城我們直到最後一刻也帶來威脅。」他揚言，當日理應可在曼城身上搶得一分，今仗他需要陣中每個球員拼盡全力，謝拉特說，「我們不能毫無目標地等待，必須帶來威脅。」開賽前，維拉傳來正選門將馬天尼斯缺陣的消息，這位阿根廷門將表現出色，失去他對維拉防線實力有一定影響。他的位置由瑞典門將羅賓奧臣取代。

哥迪奧拿平常心應付煞科戰。（Getty Images）

哥帥：我們無法控制一切

今夜曼城如順利擊敗阿士東維拉，將會是領軍6年來第四度贏得英超聯賽冠軍，也是他為曼城贏得的第九項主要錦標。賽前他態度淡然，「我們知道要做什麼，我跟球員說，『這只是場比賽，別去想後果。』我們要做我們必須要做的事去擊敗阿士東維拉。」

他揚言，世上從來沒有兩場類似的比賽，拒絕將今天煞科戰跟3年前也是與利物浦鬥至最後一戰作比較，「能有機會在主場贏得冠軍，是件美好的事。那是不同的，我們亦已是不同的人。贏得勝利是重要，但我們不能控制一切事情。」

「如果我們踢得較好，我們便能獲勝。這只是一場足球比賽而已，我們不會做出與別不同的事」，哥迪奧拿說。