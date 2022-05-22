英超煞科日．賽前焦點︱維拉正選門缺陣 哥帥：這只是一場比賽
撰文：吳慕兒
出版：更新：
英超煞科日，最受關注的是決定今屆冠軍誰屬的曼城主場對阿士東維拉一戰。賽前傳來利物浦球迷不想聽到的消息——維拉正選門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）因傷缺陣，防線實力大打折扣。
賽前維拉領隊謝拉特相信，球隊能為曼城帶來麻煩。曼城主帥哥迪奧拿則胸有成竹，宣稱「這不過是場比賽」。
賽前消息：維拉正選門將缺陣
煞科戰前，曼城得90分，利物浦得89分，紅軍必須寄望曼城失分，才有機會後來居上封王。關鍵一戰，曼城對手阿士東維拉主帥謝拉特，正是利物浦昔日的「神奇隊長」，賽前他揚言球隊有力與曼城一戰。
「面對多支頂級球隊，我們也踢得很好。在晏菲路，利物浦要靠一球十二碼才能擊敗我們；對曼城我們直到最後一刻也帶來威脅。」他揚言，當日理應可在曼城身上搶得一分，今仗他需要陣中每個球員拼盡全力，謝拉特說，「我們不能毫無目標地等待，必須帶來威脅。」開賽前，維拉傳來正選門將馬天尼斯缺陣的消息，這位阿根廷門將表現出色，失去他對維拉防線實力有一定影響。他的位置由瑞典門將羅賓奧臣取代。
哥帥：我們無法控制一切
今夜曼城如順利擊敗阿士東維拉，將會是領軍6年來第四度贏得英超聯賽冠軍，也是他為曼城贏得的第九項主要錦標。賽前他態度淡然，「我們知道要做什麼，我跟球員說，『這只是場比賽，別去想後果。』我們要做我們必須要做的事去擊敗阿士東維拉。」
他揚言，世上從來沒有兩場類似的比賽，拒絕將今天煞科戰跟3年前也是與利物浦鬥至最後一戰作比較，「能有機會在主場贏得冠軍，是件美好的事。那是不同的，我們亦已是不同的人。贏得勝利是重要，但我們不能控制一切事情。」
「如果我們踢得較好，我們便能獲勝。這只是一場足球比賽而已，我們不會做出與別不同的事」，哥迪奧拿說。
英超｜曼城煞科戰前雙喜臨門 迪布尼﹑科頓分別榮膺本季最佳英超轉會｜英媒爆普巴與曼城有接觸 一個原因拒絕加盟同市宿敵英超｜高普大膽輪換9人反勝修咸頓 不會打擾謝拉特備戰曼城英超｜利物浦力追曼城重演歷史 隊長軒達臣：盼謝拉特及維拉幫手足球熱話｜曼聯名宿賽主場敗予利物浦 前隊長嬲爆怒轟舊隊友英超︱古天奴被利物浦球迷「轟炸」 冷淡回應強調只為維拉而戰英超｜愛華頓主將深夜怒罵利物浦名宿 竟獲回覆：我鍾意你咁講英超｜利物浦前鋒離隊 獲高普讚是最重要一員 沙拿未必踢煞科戰英超｜煞科戰送分有誘因？若利物浦封王 狼隊可袋數百萬鎊英超｜謝拉特隨時主宰默郡雙雄命運 維拉一項紀錄難助利物浦足球熱話︱賓尼迪斯爆利物浦當年轉會內幕 拒為愛華頓護級孭鑊