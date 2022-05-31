足球︱美斯深受新冠肺炎後遺症困擾　「康復後個半月都跑不動」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）今季轉投法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），表現不及昔日在巴塞隆拿神勇，度過一個令人失望球季，適應需時以外，或許還有一個不得已的原因。

他受訪時透露，從新冠肺炎康復後，出現嚴重後遺症，呼吸困難，一度連跑步也成問題。



美斯在PSG首季表現，未達預期高水平。（Getty Images）

心急復出 弄巧反拙

今年1月初，美斯感染新冠肺炎。周一（30日）他接受阿根廷電視頻道TYC Sports訪問時稱，確診後經歷喉嚨痛、咳嗽和發燒症狀，初期病徵康復後卻持續受呼吸問題困擾，「我身上出現後遺症，我的肺部有後遺症。重返球場後的一個半月，我連跑步也不能夠，因為肺部受到影響。」

美斯當時缺陣3場PSG比賽，包括兩場法甲和1場法國盃。他認為，自己太快復出反而導致後遺症更加嚴重，「我太快復出上陣了，令情況惡化。過早復出最終扯我後腿，不過當時我實在忍不住，我渴望跑步和訓練，我希望拾回狀態。到最後，它變得更壞。」

美斯形容，對皇馬一戰殺死了他和整個PSG更衣室。（Getty Images）

50%狀態對皇馬

法甲已是PSG囊中物，賽季好壞，歐聯才是硬指標。他們在16強遇上皇馬，麥巴比首、次回合各入一球，總比數一度2：0領前，形勢大好下，次回合下半場中後段17分鐘內被賓施馬連入三球奇跡反勝，球隊當然受盡外界批評。

首回合在2月16日上演，次回合是3月10日。美斯稱，「當我狀態只有一半，被皇馬反勝殺死了我們。它殺死了我、整個更衣室以及全巴黎，我們所有人都對歐聯懷有重大夢想。」他形容，那場比賽，那個戰果，以至發生的過程，「猶如腹部被一拳重擊。」

皇馬擅於捕捉一閃即逝機會，一再反勝晉身決賽，擊敗利物浦封王。（Getty Images）

「歐聯最佳球隊不是總能獲勝」

「人生中與皇馬共存多年，我清楚了解他們。而我早知道這種情況會發生，因為一個突如其來的入球改變了比賽。」美斯說，「已經不是第一次，在我們身上以及在其他跟他們對戰的球隊身上發生。」

他宣稱，「我希望再贏歐聯，未能做到令我氣憤，也讓我看到最佳球隊不是總能贏得歐聯。」在美斯眼中，皇馬是最懂得把握一閃即逝機會的一隊，「歐聯就是關乎這種情況，那是一些特定時刻，一個心理上捕獲一支球隊的時刻。那怕是最細微的失誤，便會將你踢出局。對這些時刻準備最充足的球隊，便能晉身決賽甚至贏得冠軍。」

在此之後，美斯的狀態漸漸好起來，順利助球隊摘下理所當然的法甲冠軍。埋單計數，加盟PSG首個球季，法甲上陣26場，攻入6球，另有14次助攻，連同歐聯7仗入5球，僅僅達到雙位數，是自2005/06球季以來新低。以他的水平而言，遠遠不合格，可是他加盟初期深受傷患困擾，到季中又持續受新冠肺炎及後遺症影響，也是無可奈何，只好寄望下一季。

球季完結，美斯收拾心情回到阿根廷國家隊，備戰周三深夜面對意大利的「洲際超級盃」王者之戰。由2020歐洲國家盃冠軍意大利，對戰2021美洲國家盃盟主阿根廷，上演一場「王中王」戲碼。