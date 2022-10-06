澳職方程式｜揭幕大戰墨爾本城擺擂台　衛冕西部聯作客可保不敗

澳職聯2021/22球季壓軸大戰，總決賽上演墨爾本打吡，墨爾本城要衛冕，要想辦法對付剋星。（球賽編號：FB3345，10月7日下午4時45分開賽）



兩場準決賽次回合均相當精彩，墨爾本城與阿德萊德聯打到加時，靠神射手占美麥卡倫奠定勝局。西部聯更神勇，作客墨爾本勝利，下半場連入3球反勝。

決賽由排名較高的墨城主場，一場定勝負，打和加時，未分勝負再射12碼。

爾本城要衛冕，卻遇上同市死敵、剋星西部聯。（Getty Images）

墨爾本城連續3季殺入總決賽，上季總決賽遇上澳洲國家隊賽事，陣容受影響，依然封王。前線除了一批老大哥，澳洲國腳馬高迪利奧在上季上位，他在準決賽次回合亦入球為墨城扳平，今場有力成為入球奇兵。

首季加盟西部聯的派祖域己完全擔起入球重任，季後賽3場入3球，（Getty Images）

西部聯加入聯賽第三季就殺入總決賽，他們上半季戰績出色，早早搶夠分數入圍。爭冠重點一定放在派祖域身上，第一季加盟，完全擔起入球重任，季後賽3場入3球，上仗更梅開二度，淘汰墨爾本勝利。

年輕澳洲國腳馬高迪利奧有力成為墨爾本城的入球奇兵。（Getty Images）

兩支墨爾本球隊碰頭，墨爾本城在20年季後賽淘汰西部聯，但西部聯近4次對決，取得3勝1和，今季未輸過。

兩軍實力接近，墨城今季表現未如上季強橫，考慮兩軍都有強力中鋒，會利用高空轟炸，今季三次對賽都出現雙位數角球，今場角球大要留意。

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