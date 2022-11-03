法國2022世界盃｜力爭衛冕陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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以新世代球星麥巴比（Kylian Mbappe）為核心的上屆世界盃冠軍法國，今屆定必以衛冕為目標，法國隊首戰會遇上澳洲。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：4
世界盃外圍賽表現
法國在世界盃歐洲區外圍賽D組，8場比賽錄5勝3和的不敗佳績，取得小組首名以及世界盃決賽周入場券。
法國隊近況：
法國隊在今年6月起展開的歐國聯表現並不理想，6場比賽只能取得1勝，包括被今屆世界盃的同組對手丹麥「雙殺」。
世界盃最佳成績：冠軍（兩次）
法國在1998年奪得世界盃冠軍，此後未曾缺席世界盃，並在上屆2018年俄羅斯世界盃決賽擊敗克羅地亞，再次奪得世界盃冠軍。
球隊主教練：迪甘斯
現年54歲的迪甘斯是前法國國腳，在退役後曾執掌摩納哥、祖雲達斯與馬賽，並由2012年起接掌法國國家隊，2016年帶領球隊成為歐國盃亞軍，更在2018年令法國繼1998年後，再次贏得世界盃冠軍，執教水平備受肯定。
焦點球星：
現年23歲的麥巴比，早在上屆世界盃時已入選大軍名單，更是當屆最佳青年球員。四年過去，效力法甲豪門巴黎聖日耳門的麥巴比，已是球壇最炙手可熱的前鋒之一，他連續四季榮登法甲神射手，今季在法甲上陣12場攻入11球，繼續領跑神射手榜。
出線形勢：
雖然同組的丹麥近期曾兩度擊敗法國，但是對人才濟濟的衛冕冠軍法國隊而言，出線應是理所當然。
法國D組分組賽賽程（香港時間）
11月22日（星期二） 深夜3時 法國對澳洲
11月26日（星期六） 深夜12時 法國對丹麥
11月30日（星期三） 晚上11時 法國對突尼西亞
法國屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
法國位處D組，同組對手有丹麥、澳洲、突尼西亞。
今次是法國第幾次參加世界盃？
今次是法國第16次參加世界盃。
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