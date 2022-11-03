法國2022世界盃｜力爭衛冕陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

以新世代球星麥巴比（Kylian Mbappe）為核心的上屆世界盃冠軍法國，今屆定必以衛冕為目標，法國隊首戰會遇上澳洲。



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法國隊上屆贏得冠軍，今年力求衛冕。（Getty Images）

現時世界排名：4

世界盃外圍賽表現

法國在世界盃歐洲區外圍賽D組，8場比賽錄5勝3和的不敗佳績，取得小組首名以及世界盃決賽周入場券。

法國隊近況：

法國隊在今年6月起展開的歐國聯表現並不理想，6場比賽只能取得1勝，包括被今屆世界盃的同組對手丹麥「雙殺」。

法國隊早前在歐國聯表現不佳。（Getty Images）

世界盃最佳成績：冠軍（兩次）

法國在1998年奪得世界盃冠軍，此後未曾缺席世界盃，並在上屆2018年俄羅斯世界盃決賽擊敗克羅地亞，再次奪得世界盃冠軍。

法國第一次奪冠是在1998年。（Getty Images）

球隊主教練：迪甘斯

現年54歲的迪甘斯是前法國國腳，在退役後曾執掌摩納哥、祖雲達斯與馬賽，並由2012年起接掌法國國家隊，2016年帶領球隊成為歐國盃亞軍，更在2018年令法國繼1998年後，再次贏得世界盃冠軍，執教水平備受肯定。

迪甘斯繼上季帶領法國贏得世界盃冠軍後，今屆繼續領軍力求衛冕。（Getty Images）

焦點球星：

現年23歲的麥巴比，早在上屆世界盃時已入選大軍名單，更是當屆最佳青年球員。四年過去，效力法甲豪門巴黎聖日耳門的麥巴比，已是球壇最炙手可熱的前鋒之一，他連續四季榮登法甲神射手，今季在法甲上陣12場攻入11球，繼續領跑神射手榜。

麥巴比今屆在世界盃的表現備受期待。（Getty Images）

出線形勢：

雖然同組的丹麥近期曾兩度擊敗法國，但是對人才濟濟的衛冕冠軍法國隊而言，出線應是理所當然。

法國D組分組賽賽程（香港時間）

11月22日（星期二） 深夜3時 法國對澳洲

11月26日（星期六） 深夜12時 法國對丹麥

11月30日（星期三） 晚上11時 法國對突尼西亞