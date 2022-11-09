葡萄牙2022世界盃｜陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

2016年歐國盃冠軍葡萄牙再戰世界盃，一直為球隊衝鋒陷陣的主將C朗現已37歲，卡塔爾世界盃很大機會是他最後一次。球隊今屆身處H組，首仗將面對非洲代表加納，屆時ViuTV將免費直播。



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葡萄牙現時世界排名第9。（Getty Images）

現時世界排名：9

世界盃最佳成績：季軍（1966年）

葡萄牙在1966年世界盃取得隊史最佳的季軍後，直至2006年世界盃才再次突破小組賽階段並取得第4。球隊在2018年世界盃小組賽以次名出線後，16強以1：2不敵烏拉圭無緣繼續晉級。

葡萄牙上屆世界盃不敵烏拉圭，十六強止步。（Getty Images）

世界盃外圍賽表現

葡萄牙在世界盃歐洲區外圍賽中屬於A組，8場比賽取得5勝2和1負得小組第二，需轉戰世界盃附加賽。

其後葡萄牙在附加賽準決賽先以3：1擊敗土耳其，其後再在決賽以2：0戰勝北馬其頓，成功晉身世界盃決賽周。

葡萄牙成功透過附加賽，取得世界盃決賽周入場券。（Getty Images）

葡萄牙隊近況：

葡萄牙在6月起舉行的歐國聯，球隊在A2組的比賽取得3勝1和2負的成績，面對隊內最強對手西班牙的兩場比賽均未能取勝，球隊亦未能晉級爭標組。

球隊主教練：費蘭度山度士

現年68歲的費蘭度山度士曾執教波圖、士砵亭與賓菲加等葡萄牙國內球會，在2014年起成為葡萄牙國家隊主帥，並率領球隊在2016年贏得歐國盃，亦成功在18-19年度的歐國聯帶領葡萄牙奪冠。

費蘭度山度士曾帶領葡萄牙贏得2016年歐國盃。（Getty Images）

葡萄牙焦點球星：

37歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）是今屆其中一位最多擁躉的球星，這位葡萄牙前鋒以門前把握力見稱，擁有頂級的射門技術及力量，還有足球員罕見的彈跳力，擅長頭槌攻門。C朗是5屆金球獎得主，得獎次數僅於美斯，但他近一年表現下滑，速度已不如巔峰時期，相信這是他最後一屆世界盃。

今屆世界盃，也許是C朗的最後一屆。（Getty Images）

出線形勢：

H組對手中，以南美代表烏拉圭最有級數，上屆葡萄牙亦是不敵烏拉圭而十六強止步，因此今屆定必格外小心。此外，加納、韓國亦具一定實力，葡萄牙不能掉以輕心。

葡萄牙H組分組賽賽程（香港時間）

11月24日（星期四） 深夜12時 葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）

11月28日（星期一） 深夜3時 葡萄牙對烏拉圭

12月2日（星期五） 晚上11時 葡萄牙對韓國