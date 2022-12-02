德國恥辱出局背後　換血太遲令拜仁模式也有心無力︱世界盃球評

德國歷年都是足球大賽之鬼，任何球隊發展均有高低起伏，黑鷹憑日耳曼民族的務實與冷靜，無論當時球隊狀況如何，在世界盃和歐洲國家盃兩項大賽表現極為穩定，往往能戰至比賽最後階段。

今屆卡塔爾是第22屆世界盃，德國在參賽的20屆當中，4度封王，4次奪亞、4次季軍，還有1次第四名，4度入8強，奪冠次數唯有巴西和意大利可比擬。2014年第四度封王之前，只曾在1938年首輪出局。2018年首圈出局衛冕失敗已是奇恥大恥辱，怎料4年過後重蹈覆轍。從2010年回看，到湯馬士梅拿離開到回來，只能說句自作孽、不可活。



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德國連續兩屆分組賽出局，奇恥大辱。（Getty Images）

20年前，德國在2002世界盃決賽遇上全盛期的巴西，在「3R」朗拿度、朗拿甸奴、李華度腳下飲恨實無話可說。領隊禾拉兩年後下台，換上熱愛新思維的奇連士文，大換血之下2006一屆驚喜摘季，為德國足球帶來新氣象。

副手路維自2006年世界盃後接手，延續為國家隊的改革，2010一屆四強不幸遇上當時得令的西班牙，再次以第三名作結；2014德國一班主力狀態巔峰，連殺法國、巴西兩大勁旅，四強一戰7：1大勝巴西盡現霸氣，決賽憑韌力戰至加時擊敗美斯領軍的阿根廷封王，以為王朝再臨，誰知已是開到荼蘼。

路維應走未走 湯馬士梅拿離開又再回來

德國領軍人物湯馬士梅拿的世界盃歷程，正是球隊這些年來寫照：2010年南非世界盃，他初入國家隊，如旭日初升的般攻入5球奪得南非世界盃金靴獎；2014年巴西世界盃大熟大勇再入5球，成德國奪冠英雄兼奪銀靴獎；2018俄羅斯世界盃與德國一起患得患失，分組賽出局。

2018一屆的失利，是時候換血了。但德國沒有狠下心腸，讓主帥路維留下，埋下伏線。路維深知老將必須退下，2019年確認國家隊未來沒有梅拿、謝路美保定與曉姆斯份兒。過渡期間，成績倒退難免，清走老將，重新出發，應是重返正軌必然之路，奈何路維意外在2021年3月自打嘴巴，考慮重召梅拿，同時預告自己在2020歐國盃後離任。

德國2018世界盃分組賽出局留下路維，埋下四年後重蹈覆轍伏線。（Getty Images）

拜仁模式的雙刃劍 易帥太遲改革不易

到底是什麼原因，令路維重召梅拿？現實角度來看，大賽臨近按成績行先，重召功勳老將無可厚非。一大疑問是，在國家隊影響力深遠的拜仁慕尼黑，曾否在背後推波助瀾？另一方面，大賽前領隊預告離任，對軍心有害無益。

2021年5月梅拿與曉姆斯雙雙入選2020歐國盃大軍，巔峰已過的梅拿離開再回來，德國16強大戰英格蘭，落後0：1時他有次單對單機會但射失，英格蘭終以2：0擊敗德國。路維離任，拜仁教練菲力克接過帥印，用意明顯：借助菲力克極速改造拜仁的成功模式，複製到國家隊身上。問題是，時間太少，阻力太多。

經過今屆世界盃，梅拿應該真的會退下來吧。（Getty Images）

德國歷來人才鼎盛，按照昔日德國隊慣常換血進度，2018年世界盃過後一班老將已應退下來。他們和主帥路維留下來苟延殘喘，強留多3年再戰2020歐國盃，再次「出事」後離開的只有路維，效力拜仁的湯馬士梅拿和門將紐亞竟仍在2022世界盃大軍，而且連續3場正選上陣，實在匪夷所思。

拜仁慕尼黑球員在德國大軍佔最多數，早成慣例，問題是，拜仁有否影響到國家隊主帥用人判斷？梅拿早已走下坡已是不爭事實，當德國對哥斯達黎加出線生死戰必須爭取入球改善得失球差時，拜仁兩大星將穆斯亞拿、基拿比閃耀球場，同在場上的梅拿叔已有心無力，行行企企，3仗下來0入球0助攻，跟2018那屆一模一樣。如果他不是拜仁一員，這個早已不應再在國家隊出現的球員，相信早已消失。

德國國家隊長期高度依賴本土班霸拜仁慕尼黑的勝利模式，從來是把雙刃劍。今屆德國一大問題是罕有地沒有頂級中鋒，巧合的是，當高路斯、馬利奧高美斯先後離開拜仁，這支德國班霸開始輸入「外勞」，由比沙路、文迪蘇傑，到2014年起長任正選中鋒的羅拔利雲度夫斯基，沒有一個是德國人。利雲離隊後簽入的沙迪奧文尼，來自塞內加爾。

穆斯亞拿勢成德國未來重心。（Getty Images）

拜仁三子基拿比、辛尼均為翼鋒，穆斯亞拿是進攻中場，菲力克有選入雲達不萊梅中鋒富克洛，此子幾乎每次上陣都「有貨交」，卻未得主帥重用，3仗皆後備出場，貢獻兩入球一助攻。德國成也拜仁、敗也拜仁，拜仁盛世有利德國，照抄卻也不易，不得其所隨時變「攬炒」。

菲力克極速在拜仁創下的歐聯奪冠神話，轉戰國家隊在世界盃3場比賽之間旋即墮落凡間。看似殘酷，大賽戰場從來就是如此功利。曾經的世界盃巨人終於倒下，前鋒夏維斯哀怨一句：「我們不再是強隊」。或許連續兩屆分組賽出局的歷史恥辱，會讓德國終於醒悟，放棄對功勳舊將的執迷。

失望之中，尚未絕望。正如當年突然冒出頭來的梅拿一樣，19歲的穆斯亞拿在德國今屆無盡黑暗之中閃閃發亮，只要決心換血改革，未來圍繞這位馬圖斯口中的「新美斯」重新出發，4年後又是一隊好漢。

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