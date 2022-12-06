世界盃︱日本負克羅地亞出局虐心一幕　森保一抱緊處理心碎三笘薰

日本在世界盃16強對克羅地亞戰至互射12碼落敗，其中一位射失的球員三笘薰賽後十分自責，訪問期間流下男兒淚，攝影師更捕捉到他在球員通道被教練森保一「抱緊處理」加以安慰一幕，既窩心又虐心。



日本教練森保一16強對克羅地亞賽後緊緊擁抱射失12碼的三笘薰。（Getty Images）

今屆賽事之前，日本先後在2002、2010和2018三屆賽事16強止步，他們在2022世界盃目標直指8強，突破宿命。即使分組賽抽中與德國、西班牙同組，他們驚喜地一再在落後下反勝，首名晉級16強。兩度後備上陣扭轉戰局的白禮頓球員三笘薰，正是森保一麾下一路奇兵。

面對分組賽表現平平、主將莫迪歷已屆37「高齡」的克羅地亞，日本賽前被看好有望再過一關。今次他們領先下被扳平，終戰至加時仍不分勝負，互射12碼遭擊敗。三笘薰再度後備上陣，未能再創奇蹟，他是球隊第二位劊子手，卻繼首位出場並射失的南野拓實後，同樣主射「宴客」。球隊終告落敗，一夜間三笘薰由晉級功臣變出局罪人，這個25歲球員崩潰了。

三笘薰痛哭起來。（Twitter片段截圖）

三笘薰射失12碼後，已經六神無主，不敢再看；當日本落敗後，他更加痛哭起來，拿住毛巾掩面，要由隊友安慰。行到採訪區，紅着眼的三笘薰再度崩潰，淚水傾瀉而下。「我前一日（訓練）的感覺好好。」在採訪區，三笘薰哭着說：「是我負責射12碼，我覺得自己闖禍了。」

「我有能力去承擔，我已經準備好，所以我舉手。」三笘薰承認，他是主動請纓去射12碼，但結果是殘酷的。「我以為自己可以完成任務，但結果只留下遺憾。」互射12碼從來都是足球最殘酷的分勝負方式，雙方已拼盡所有，結果是不幸也是命運。日本監督森保一隨即像爸爸一樣，緊緊擁抱安慰這位愛將，毋須任何言語，一切早已盡在不言中。

別哭吧，三笘！日本主帥森保一對日本未來感樂觀。（Getty Images）

日本雖敗猶榮，比起一眾傷心的球員，主帥森保一對球隊前景相當樂觀，即使未能完成賽前訂立的8強目標，「藍武士」已展示了新時代的實力，「在場的球員們已經盡力了，縱然我們未能打破16強這道牆，但我認為麾下已展示了一個新時代的來臨。我堅信只要繼續走下去，總可以克服這道牆，所以請繼續戰鬥下去。」

足球雖以成敗論英雄，但日本隊今屆賽事展現出來的朝氣活力，尤其面對西班牙、德國兩大熱門強隊落後下毫無懼色，力壓兩軍以首名出線，足以教人肅然起敬。對克羅地亞一戰縱然有點令人失望，然而今天落敗得到的寶貴經驗，將會成為日後變得更強大的重要養份。

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