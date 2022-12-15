世界盃2022｜沒有拍檔又如何　「三合一」基沙文撐起法國中場線

當尼高路簡迪傷出後，曾經有人擔心過「法國中場點算好」。法國主帥迪甘斯今屆常以曹亞文尼夥拍拉比奧特，但中場最關鍵一人並非他們，而是基沙文。這名31歲的法國球星在4強戰瞻前顧後，更獲名宿里奧費迪南稱為「今屆最佳防守球員」，似乎法國找到了一個「三合一」的基沙文。



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曾經有網民笑言，「地球七成由海洋覆蓋，另外三成就是由簡迪覆蓋」。尼高路簡迪因傷緣盡世界盃，加上普巴同樣缺陣，法國失去冠軍中場組合，開鑼前不禁擔心法國隊的衛冕前景。

不過，這個世界沒有誰是不可取替，主帥迪甘斯今屆樂以曹亞文尼及拉比奧特擔任中場中，效果當然比不上簡迪與普巴，幸好隊中還有經驗老到的基沙文（Antoine Griezmann）。

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沒有普巴﹑沒有簡迪，基沙文今屆在法國隊有新位置。（Getty Images）

基沙文由10號位變8號位

31歲的基沙文，一直都是進攻球員，但在今屆世界盃卻有新角色。雖然位置上依然是進攻中場，但他卻時常在後場現身，更像一個「8號位」球員。基沙文減少衝鋒陷陣，靠後一點更可發揮其校炮及組織能力，更可控制全隊的節奏，8強對英格蘭交出兩個助攻就是最好的證明。

對摩洛哥一仗，爭頂解圍，有基沙文；回防搶波，也有基沙文，防務上老是常出現，進攻也有他的參與，就像全場每一個角落也看到基沙文一樣。根據國際足協官方數據，基沙文全場69次回防施壓，冠絕全場，似乎他已經完全適應這個新位置。

基沙文在今仗4強戰，防守鏡頭或比進攻更多。（Getty Images）

法國鐵三角中場「三合一」

上屆法國的中場鐵三角，今屆只剩下基沙文一人，他卻一人分飾三角。防守上化身簡迪，覆蓋場上大部分位置；轉守為攻時變成普巴，串結前場和後場；進攻時做返自己，壓前組織攻勢，甚至找機會射門，以一己之力撐起整條法國中場線。

即使沒有拍檔，基沙文一人撐起整條中場線。（Getty Images）

基沙文的能力，普巴也認證，他透過社交網站發布限時動態，標籤基沙文後，再稱他為「基沙文簡迪」，簡單可見，就是把基沙文與簡迪相題並論。車路士名宿杜奧巴以3字形容基沙文，「進攻﹑防守﹑周圍都係」，正正與簡迪一樣。

面對基沙文如此全能的表現，有網民流傳一張改圖，除了門將是洛里斯外，其餘10個位置亦是基沙文，可見他今仗「周圍都係」的表現。

基沙文的出色表現，連普巴都認證。（Instagram截圖）

基沙文﹑基沙文﹑邊到都係基沙文！（Twitter截圖）

里奧費迪南：今屆最佳防守球員

縱然基沙文沒有貢獻入球或助攻，但他依然獲選為今仗最佳球員，英格蘭名宿舒利亞認為基沙文是實至名歸，「他（基沙文）是我的最佳球員，當然必須歸功於迪甘斯。基沙文是個才華洋溢的球員，閱讀球賽能力相當高，當發現有球員無人看管時，他與曹亞文尼就會補位。」

另一名宿里奧費迪南同樣盛讚基沙文，更稱他為今屆世界盃的最佳防守球員，「若果把基沙文的精彩演出剪成精華，一部分必定是進攻，但防守的精華隨時比進攻更多。」

基沙文今仗獲選為最佳球員。（Getty Images）

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