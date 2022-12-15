世界盃2022｜麥巴比夏基美一完場化敵為友　互穿對方球衣盡顯交情

法國在世界盃4強以2：0擊敗摩洛哥，連續兩屆闖入世界盃決賽。法國左翼基利安麥巴比（Kylian Mbappe）雖然沒有入球，但控球時吸引多名守將注意，為隊友製造空位。

麥巴比今場與巴黎聖日耳門隊友、摩洛哥右閘夏基美（Achraf Hakimi）正面交鋒，賽後兩人交換球衣，穿起對方的球衣。法國總統馬克龍亦落到球員通道，與麥巴比及夏基美寒暄。



4強賽前，麥巴比及夏基美已經老友鬼鬼。（Getty Images）

在今年1月，PSG到訪卡塔爾，麥巴比及夏基美在教育城球場接受訪問，麥巴比說：「我們在教育城球場，4萬人可以入場觀看法國對突尼西亞的比賽，希望可以贏波，之後晉級對摩洛哥，到時我會擊潰的的老友（夏基美）。」

夏基美在旁應道：「我要打他一頓。」

麥巴比補充：「這令我有點傷心，但你知道這就是足球，我要殺死他！」

自從夏基美在2021年由國際米蘭加盟PSG後，他跟麥巴比很快就由隊友變老友，他們坐飛機會一起坐，會一齊打機，又會相約去旅行。

夏基美及麥巴比在世界盃4強正面交鋒。（Getty Images）

被麥巴比說中，這對老友真的在世界盃淘汰賽相遇，而且還是4強，爭入決賽。踢左翼的麥巴比與右閘的夏基美正面交鋒，一個是球壇突破能力最強的鋒將，另一個是今屆世界盃踢得最好的右閘。

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在比賽上，夏基美沒有打麥巴比一頓，麥巴比也沒有殺死夏基美，最後法國都不算擊潰摩洛哥，用「擊敗」會較好，因為摩洛哥的攻勢都幾有威脅，防線亦未見崩潰。

只不過，麥巴比的威懾力太強了，當他控球時，引來很多摩洛哥守將的注意，令摩軍走漏了其他法國球員。

麥巴比穿上夏基美的球衣與隊友慶祝。（Getty Images）

夏基美穿上麥巴比的球衣失望離場。（Getty Images）

法國以2：0擊敗摩洛哥入決賽，賽後麥巴比及夏基美立即化敵為友。麥巴比走去安慰夏基美，與他交換球衣，之後兩人都穿起對方的球衣。

在更衣室稍作整理後，兩人脫去球靴，坐在球員通道聊天。期間，法國總統馬克龍到訪，與兩人寒暄。

夏基美及麥巴比坐在球員通道聊天，保法爾加入「吹水」。（Getty Images）

法國總統馬克龍來到，與夏基美寒暄。（Getty Images）

麥巴比在社交網站發帖告訴夏基美：「不要傷心，兄弟。每個人都為你所做而自豪，你創造了歷史。」並附上兩人在場上相擁的照片。夏基美帶領摩洛哥成為首支打入世界盃4強的非洲球隊。

在星期六晚，夏積美的摩洛哥將會在季軍戰遇上克羅地亞，至於麥巴比的法國就會在之後一晚的決賽對阿根廷。

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