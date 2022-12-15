世界盃球評｜法國阿根廷看破一點贏得似　摩洛哥比克羅地亞做得好

摩洛哥的世界盃奇蹟之路，行到4強止步，他們在4強以0：2負法國。摩洛哥打到這個階段，已經拼到天殘地缺，一條正選後防幾乎全傷，但摩洛哥並非毫無還擊之力，小組配合流暢，薛耶治及夏基美能夠打穿法國左路，製造到門前威脅，只可惜把握力差點。相比起另一場4強吞阿根廷3蛋的克羅地亞，摩洛哥控球下組織到似模似樣的攻勢，表現在克羅地亞之上。



路曼沙斯上半場堅持不到，被換離場。（Getty Images）

摩洛哥今場排出5-4-1陣式，打算屯重兵後防，以抗衛冕的法國。不過，賽前先有壞消息，正選中堅阿古特受傷，要由達尼頂上，打亂了一點部署。踢到21分鐘，紮住大腿上陣的隊長路曼沙斯也捱不住，要退下火線，摩洛哥只好變陣4-5-1陣式。到半場，連今仗復出的左閘馬沙拉奧也頂不住，要被換離場。摩洛哥防線在下半場只餘夏基美一位常規正選。在後防兵疲將倦下，摩洛哥的鋼鐵防線終於要失守，今屆世界盃首次被對方球員射入，失了兩球。

夏基美力抗球會隊友麥巴比的進襲。（Getty Images）

摩洛哥的失球，既有後防出錯，也不得不向法國前鋒基利安麥巴比低頭。第一個失球來自中堅艾美治上搶失誤，走甩了基沙文，基沙文接到華拉尼的直線後入到禁區傳中，麥巴比接應。麥巴比在中路一觸球，加上基奧特，總共吸引了6位摩洛哥球員的注意，令到遠柱的迪奧靴南迪斯無人看管，輕鬆射入。

麥巴比可以一人牽制多名摩洛哥球員，為隊友製造空位。（Getty Images）

麥巴比控球為隊友製造空位

摩洛哥的第二個失球來自艾美治在中圈面對面誤傳，曹亞文尼截到後法國打反擊。輾轉幾腳傳球後，麥巴比在禁區內控球推進，又引了6位摩洛哥球員的夾擊，最後落在高路梅安尼腳下射入。這兩個失球有點像，首先防線犯錯，繼而被麥巴比吸引大部分人的注意，由走漏了法國球員入波。兩難困局在於，若不重兵看守，根本防不住麥巴比。

法國今場5分鐘就領先，踢法也變得務實，不注重控球，回收一點陣形，引摩洛哥壓上進攻，做法像另一場4強的阿根廷。跟另一場4強不同的是，克羅地亞面對縮後的阿根廷是一籌莫展，但摩洛哥控球在腳時，短傳細膩，有第一時間的傳球走位，撕破到法國的防守，製造到兩三次入球的黃金機會。摩洛哥最接近入球的一次，是上半場尾段角球攻勢，艾美治倒掛金勾中柱。

艾美治雖然防守犯錯，但有一腳倒掛中柱，差點為摩洛哥追平1：1。（Getty Images）

法國左路連續兩場遭針對

摩洛哥死球攻勢有質素外，他們右路極具侵略性，薛耶治加夏基美的組合，令到法國左閘迪奧靴南迪斯有點狼狽，全靠左中堅伊巴希馬干拿迪大勇，防中尤索夫科芬拿都時常趕來幫忙，後來麥巴比都要多點回防。由上場的英格蘭到今場的摩洛哥，都集中攻擊法國的左路，似乎兩隊皆看準麥巴比少回防這一點，看看決賽阿根廷會怎樣博奕。

麥巴比都要參與防守，看管薛耶治。（Getty Images）

阿根廷法國同樣控球較少贏4強

縮後防線，放棄控球，利用更多空間打反擊，向來是弱隊鬥強隊的戰術。不過，在今屆世界盃，愈來愈多球星如雲的勁旅意識到，放棄控球並不可恥但很有用，或者西班牙的教訓實在太深刻吧。在4場8強比賽，阿根廷（48%）、摩洛哥（27%）及法國（43%）都在佔較少控球下晉級，餘下一支晉級的克羅地亞也是僅僅過半的51%。

今場雙方的數據，法國佔39%控球，而射門方面兩隊平分秋色，可見摩洛哥也造到威脅。（BBC）

在這兩晚的4強，牌面較強的一隊都是控球較少，最後取得比想像中輕鬆的勝利。阿根廷佔39%控球，贏了克羅地亞3：0；法國也是佔39%控球，贏了摩洛哥2：0。或者對於實力較弱的球隊而言，主導控球進攻反而是催命符。

摩洛哥4強止步，但表現足以令非洲足球自豪。（Getty Images）

法國在下半場面對主動攻上來的摩洛哥，教練迪甘斯作出兩個調動，以保持前線的衝擊力，令法國有足夠的體育及速度打反擊。法國在65分鐘收起基奧特，派馬古斯杜林上陣，這位名將之後打左翼，壓制摩洛哥較弱的右路，而麥巴比就調入中路。78分鐘，迪甘斯再位換位，由高路梅安尼入替奧士文尼迪比利打右翼。法國在79分鐘2：0的入球就是靠反擊，前場三箭齊發，衝散了摩洛哥的防守。

摩洛哥今場證明自己並非只懂踢防守反擊，控球進攻亦有不俗的效果，只可惜後防兵疲及失誤，加上「冇解」的麥巴比，令摩洛哥一開波就失球。法國領先後務實的踢法，保守地的取向，令比賽懸念減少，走到最後的勝利。有趣的是，法國及阿根廷在4強都是利用相似的想法，以較少控球制敵，那麼決賽會發生什麼事？

決賽法國對阿根廷精彩在於，兩隊各有一個需要多人防守的X-Factor，法國有麥巴比（圖）而阿根廷就有美斯。（Getty Images）

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