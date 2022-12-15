世界盃︱馬克龍見證法國再闖決賽　一句妙論說穿迪甘斯領軍秘技

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界盃準決賽法國擊敗摩洛哥，連續兩屆勇闖決賽，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在國際足協會長恩芬天奴陪伴下，見證國家隊獲勝。
他是今仗觀眾席的焦點人物之一，在看台忙於四處交際，睇波時表情多多，時而肉緊握拳、時而一臉驚訝，法國順利2：0獲勝利，他流露自豪笑容鼓掌，之後又到球員通道，跟雙方球員會面。

法國總統馬克龍入場見證法國擊敗摩洛哥入決賽，全程表情多多。（路透社）

法國隊2018年在迪甘斯領軍下再次贏得世界盃冠軍，今屆賽事力爭衛冕，今仗順利擊敗摩洛哥晉級決賽，距離目標又邁進一大步。賽後馬克龍大讚法國隊表現，「我們的國民需要簡單而純粹的快樂，體育提供了這一點，尤其是足球。我現在較個半小時前感覺好得多。」

今屆決賽周前，法國隊痛失保羅普巴、簡迪兩位上屆奪冠功臣，到臨開賽前夕，再連續失去萊比錫中場尼干古（Christopher Nkunku）、巴黎聖日耳門中堅甘佩比（Presnel Kimpembe），以及應屆金球獎得主、皇家馬德里射手賓施馬。到分組賽首仗對澳洲，守將盧卡斯靴南迪斯（Lucas Ｈernandez）右膝十字韌帶撕裂，未能續戰。

世界盃球評｜法國阿根廷看破一點贏得似　摩洛哥比克羅地亞做得好世界盃2022｜法國闖決賽爭衛冕或添大將坐鎮　傳賓施馬歸隊在望
馬克龍大讚法國主帥迪甘斯。（Getty Images）

馬克龍便提到，「我們承受很多痛苦，但我們看到一支偉大球隊。向我們的教練及這支球隊送上巨大的感謝，球隊由數個年代球員組成，令它更加美好。」

他點名稱讚主帥迪甘斯，「迪甘斯在這裏，帶着他的運氣與才華。假如我們再次捧回獎盃，迪甘斯當然要留下來。這支法國隊令我非常自豪。」多少教練足智多謀、神機妙算，亦只能淪為巧婦難為無米之炊，迪甘斯麾下猛將如雲，失去多個主力，替代人選仍大不乏人，單是這點已教其他主帥羨慕不已。

他由球員年代，以隊長身份帶領法國在1998年首度奪得世界盃，到20年後以教練身份領軍再封王，高盧雄雞兩次問鼎世界之巔，都是與他有關，這並非單靠實力能成，那便是馬克龍口中率先提到的運氣。

世界盃講古︱法國迪甘斯神級公關技巧　收服性格巨星的Final Boss世界盃｜法國挫丹麥連勝率先晉級　主帥迪甘斯豪言衛冕魔咒未驚過世界盃2022︱傳賓斯馬傷癒可重返法國隊　全因主帥迪甘斯一個決定

忙碌的馬克龍：

+8

馬克龍賽後特別到球員通道，跟兩軍球員見面，祝賀國家隊的同時，不忘在巴黎聖日耳門效力的摩洛哥主將夏基美送上安慰。

世界盃決賽阿根廷對法國六大看點　美斯麥巴比兩代王者射手之爭世界盃2022｜沒有拍檔又如何　「三合一」基沙文撐起法國中場線世界盃2022｜法國闖決賽爭衛冕或添大將坐鎮　傳賓施馬歸隊在望

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃講古．摩洛哥｜由家族羈絆到阿拉伯文化圈　就是最美麗足球世界盃｜摩洛哥門將「微笑撲救」完封對手　最擅長等待的冷血之男世界盃人物誌︱摩洛哥之心夏基美　淘汰西班牙的「最熟悉陌生人」世界盃2022｜摩洛哥闖4強背後功臣　認識他們的哥迪奧拿：列格古世界盃｜摩洛哥神將領軍連挫西班牙比利時　薛耶治狗雄變英雄世界盃2022｜摩洛哥足球耕耘十載　雙管齊下加耐性終於開花結果世界盃︱足球賦予摩洛哥的特殊意義　憶法國98世界盃種族融和假象世界盃神射手榜：美斯一戰反壓麥巴比　金靴魔咒近九屆唯大哨能破世界盃2022｜法國摩洛哥未開波先有火花　一切源於歷史遺留問題世界盃｜摩洛哥逾半球員國外出生歐洲落班　為非洲創4強歷史世界盃2022｜摩洛哥如何走過奇蹟之路　非洲足球等待32年的突破世界盃2022｜摩洛哥創歷史贏葡萄牙入4強　C朗後備入替難改寫敗局世界盃｜摩洛哥成第四支非洲球隊晉8強　一文回顧前三支非洲勁旅世界盃熱話｜摩洛哥挫西班牙首晉8強　國王穿球衣現身與民同樂
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球
馬克龍Emmanuel Macron
法國
法國足球隊
迪甘斯