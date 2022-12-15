世界盃︱馬克龍見證法國再闖決賽　一句妙論說穿迪甘斯領軍秘技

世界盃準決賽法國擊敗摩洛哥，連續兩屆勇闖決賽，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在國際足協會長恩芬天奴陪伴下，見證國家隊獲勝。

他是今仗觀眾席的焦點人物之一，在看台忙於四處交際，睇波時表情多多，時而肉緊握拳、時而一臉驚訝，法國順利2：0獲勝利，他流露自豪笑容鼓掌，之後又到球員通道，跟雙方球員會面。



法國總統馬克龍入場見證法國擊敗摩洛哥入決賽，全程表情多多。（路透社）

法國隊2018年在迪甘斯領軍下再次贏得世界盃冠軍，今屆賽事力爭衛冕，今仗順利擊敗摩洛哥晉級決賽，距離目標又邁進一大步。賽後馬克龍大讚法國隊表現，「我們的國民需要簡單而純粹的快樂，體育提供了這一點，尤其是足球。我現在較個半小時前感覺好得多。」

今屆決賽周前，法國隊痛失保羅普巴、簡迪兩位上屆奪冠功臣，到臨開賽前夕，再連續失去萊比錫中場尼干古（Christopher Nkunku）、巴黎聖日耳門中堅甘佩比（Presnel Kimpembe），以及應屆金球獎得主、皇家馬德里射手賓施馬。到分組賽首仗對澳洲，守將盧卡斯靴南迪斯（Lucas Ｈernandez）右膝十字韌帶撕裂，未能續戰。

馬克龍大讚法國主帥迪甘斯。（Getty Images）

馬克龍便提到，「我們承受很多痛苦，但我們看到一支偉大球隊。向我們的教練及這支球隊送上巨大的感謝，球隊由數個年代球員組成，令它更加美好。」

他點名稱讚主帥迪甘斯，「迪甘斯在這裏，帶着他的運氣與才華。假如我們再次捧回獎盃，迪甘斯當然要留下來。這支法國隊令我非常自豪。」多少教練足智多謀、神機妙算，亦只能淪為巧婦難為無米之炊，迪甘斯麾下猛將如雲，失去多個主力，替代人選仍大不乏人，單是這點已教其他主帥羨慕不已。

他由球員年代，以隊長身份帶領法國在1998年首度奪得世界盃，到20年後以教練身份領軍再封王，高盧雄雞兩次問鼎世界之巔，都是與他有關，這並非單靠實力能成，那便是馬克龍口中率先提到的運氣。

忙碌的馬克龍：

+ 8

馬克龍賽後特別到球員通道，跟兩軍球員見面，祝賀國家隊的同時，不忘在巴黎聖日耳門效力的摩洛哥主將夏基美送上安慰。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加