世界盃2022｜法國闖決賽爭衛冕或添大將坐鎮 傳賓施馬歸隊在望
撰文：趙子晉
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法國兩球擊敗摩洛哥，連續兩屆躋身決賽，力爭衛冕世界盃錦標。世界盃開鑼前受傷的賓施馬，西班牙傳媒指這名法國尖刀早在上星期已經復操，或許有望及時歸隊，在周日（18日）的決賽助法國衛冕。
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法國在卡塔爾世界盃過關斬將，剛剛的4強則兩球淨勝摩洛哥，連續兩屆殺入決賽，依然有望衛冕。
「將位置留給可以幫助到球隊的人吧！」法國尖刀賓施馬（Karim Benzema）在世界盃開鑼前，不幸觸傷左腳大腿股四頭肌，緣盡世界盃，賓施馬如今竟然有望決賽亮相？
即使法國足協曾發聲明確認賓施馬不會出戰世界盃，不過，賓施馬的名字一直都在法國大軍名單中，而且沒有補選另一名球員，理論上他依然是法國的一員。根據國際足協規定，賓施馬仍然有望為法國在決賽披甲。
翻看皇家馬德里的社交網站，即可找到賓施馬的練波相，與隊友們如常操練。根據西媒《馬卡報》消息，其實賓施馬早在上周末已經接受正常訓練，身體狀況似乎不成問題。另一西媒《Mundo Deportivo》指，若法國隊在4強勝出，賓施馬便會出發往卡塔爾會合大隊，並指皇馬方面已經「開綠燈」，批准他返回國家隊。
法國戰畢摩洛哥的4強賽後，迪甘斯在記者會亦被問及賓施馬會否回歸，這名法國主帥露出尷尬的表情，沉默片刻後如此回應，「我想回答下一題！」
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世界盃 法國4強對摩洛哥的比賽結果？
法國以2：0擊敗摩洛哥。
世界盃2022 決賽組合是甚麼？
阿根廷對法國。
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