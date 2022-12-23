英超特攻｜倫敦打吡　阿仙奴迎韋斯咸主場贏波無難度

世界盃後僅1周，英超已重開，拆禮物日深夜即有一場倫敦打吡送上，由榜首的阿仙奴主場對暫時仍徘徊下游區的韋斯咸。

阿仙奴今季戰績彪炳，主場出擊更坐定粒六，聯賽已跨季9連勝，加上對賽往績方面，近6次5勝「鎚仔幫」，主客和可穩開主勝。（球賽編號：FB5732，12月27日凌晨4時開賽，NowTV 621台直播）



世盃前的英超第16輪聯賽，曼城意外不敵賓福特，令同一輪輕取狼隊2：0的阿仙奴，在休季前的榜首優勢擴大至5分。

加比爾捷西斯巴西出戰世盃受傷要休息數月，對阿仙奴構成一定打擊。（Getty Images）

休戰一個多月後回歸，可惜是加比爾捷西斯在世盃期間重創，據報要倦勤3個月，但其他如加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及格列沙加等都沒有問題，加上奧迪加特、尼基迪亞與雷斯尼爾遜等都在早前熱身賽表現不錯，攻力仍有保證。

韋斯咸休季前成績平平，對上5場聯賽1勝4負，目前只排第16位，離降班區得1分。球隊添入的新兵雖有質素，但未完全融入當中，而且中堅阿古特在今屆世盃代表摩洛哥，在16強後因受傷患困擾，自此未再上陣，與上月尾做完手術的葛特蘇馬預計都會避戰這場大戰，而前線的施卡馬卡與哥尼特也上陣成疑。

韋斯咸在休戰前一度取得幾場勝仗，但經歷世盃後未必能持續勇態。（Getty Images）

格列沙加近期表現佳，是阿仙奴陣中重要棋子。（Getty Images）

兵工廠聯賽主場9連勝，加上近6次與韋斯咸交手又5勝1和，提供有利數據助他們在重開後再搶3分來鞏固榜首，主勝可取。

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