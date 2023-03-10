澳職方程式｜紐卡素噴射機回師主場　迎阿德萊德聯必演入球騷

第20周澳職聯賽，中游份子紐卡素噴射機於主場迎戰阿德萊德聯；兩軍近期賽事無論勝負如何，都會上演入球騷，今場相信不會例外。（球賽編號：FB8413，3月11日下午4時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



紐卡素噴射機在1、2月時表現很好，一度6場不敗取得3勝3和，但近兩仗表現回落，連續不敵西部聯及威靈頓鳳凰，現時以19戰得24分排聯賽第7。

紐卡素噴射機在1、2月時表現很好，一度6場不敗取得3勝3和，但近兩仗表現回落。（Getty Images）

就算單計主場出擊，紐卡素噴射機的戰績也不標青，今季9次主場作賽，只得4勝1和4負，勝負參半，難以預計最終賽果。

反而另一個數據更值得留意，紐卡素噴射機近6場比賽，取得3勝1和2負也好，重要是當中有5場，總入球達3球或以上，只有作客FC麥克阿瑟是以一球小勝。

阿德萊德聯近況好得多，近8場錄得不敗。（Getty Images）

阿德萊德聯近況好得多，近8場錄得不敗，取得4勝4和佳績，難怪以19戰31分穩踞第3。

紐卡素噴射機近6場比賽，當中有5場總入球達3球或以上。（Getty Images）

有趣的是，阿德萊德聯近6場同樣有5場總入球超過兩球；就算是雙方對賽往績，亦一樣是近6仗有5場總入球超過兩球，所以只能說，今場入球大的機會同樣高唱入雲。

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