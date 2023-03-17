澳職方程式｜悉尼打吡計往績入球偏少　細味一場好波

第21周澳職聯賽，FC悉尼主場迎戰西悉尼流浪者；不過，「悉尼打吡」主場一方沒有明顯優勢，上兩次相遇都是客軍取勝，所以寧願吼入球小更化算。（球賽編號：FB8811，3月18日下午4時45分開賽，無綫85台直播）



FC悉尼近期表現反覆，近5場2勝1和2負，上場便以0：1不敵威靈頓鳳凰；現時以20戰27分成績，在聯賽排第6位，表現不過不失。

FC悉尼總計今季9次主場出戰，輸多過贏，沒太大優勢。（Getty Images）

FC悉尼在主場也沒太大優勢，雖然近3場取得2勝1和，但總計今季9次主場出戰，輸多過贏，只取得3勝2和4負；反而值得留意的是，他們近5場有4次總入球都不多於2球。

同樣地，西悉尼流浪者的比賽總入球也偏少，近6場有4場都不足3球，如果只計作客賽事，他們今季10次出征，有8次入球不多於兩球。

西悉尼流浪者一向守強攻弱，聯賽僅失18球。（Getty Images）

事實上，西悉尼流浪者一向守強攻弱，聯賽僅失18球，防守力比榜首的墨爾本城還要好，是聯賽第一；可是其進攻卻一般，20戰只入27球，是前6名中最少的。

雙方對賽往績也偏向少入球，兩軍近6次對壘，有5次總入球是2球或以下。（Getty Images）

就算對賽往績也偏向少入球。兩軍近6次對壘，有5次總入球是2球或以下。種種迹像顯示，今場開出入球小的機會絕對不小。

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