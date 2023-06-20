英超｜般尼茅夫突炒護級功臣領隊　聘伊拉奧拿博奕冀效白禮頓奇蹟

各大聯賽完季後，隨即步入轉會消息滿天飛的時期，正當大家的焦點都放在沙特聯賽以及各大球會的轉會傳聞上時，英超一間小球會卻傳來突變。

般尼茅夫周一（19日）突然宣布辭退帶領球隊護級成功的主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil），並在兩個小時後火速公布新領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）上任，整個過程有如已事先計劃好般——但該名護級功臣，為何會突然被掃地出門呢？



在剛過去的2022/23球季，般尼茅夫也是護級份子之一。故事的開端是他們季初在柏加（Scott Parker）帶領下，對利物浦吞下0：9大敗，球會隨即將柏加辭退，讓加利奧尼爾擔任看守領隊。

在晏菲路吞下9蛋，讓柏加被般尼茅夫辭退。（Getty Images）

加利奧尼爾在8月尾接手時，般尼茅夫排在積分榜第17位，隨後他率領球隊打出連續6輪不敗的戰績，一舉衝上中游位置，這表現也讓他被提名英超9月最佳領隊。雖然之後季中一度跌至降班區，並在下游徘徊一段較長時間，不過他們在第30輪取得2連勝後，隨即逃離降班漩渦，最終提前兩輪護級成功，並以第15名衝線。

球員出身的加利奧尼爾，並無豐富執教閱歷，實際上般尼茅夫僅是他首次正式執教的球隊，接手時球隊被利物浦在晏菲路血洗、處於士氣低谷之時，反而踢出成績，最後更成功保住英超席位，對般茅這種小球會來說，絕對是合格地完成任務，有功又有勞，再給他一季機會也是情理之中。

加利奧尼爾首次擔任教頭便帶領般茅護級成功，其實表現已算不錯。（Getty Images）

那為什麼般尼茅夫會突然將這位「護級功臣」炒掉呢？首先我們先來了解一下接任的主帥是何方神聖。

新上任的伊拉奧拿，稱不上是什麼名帥，不過3年前他剛接手華歷簡奴時，這支球隊仍在西乙，他帶隊首季便從附加賽脫穎而出升上西甲，而且升班翌季便率隊晉身西班牙盃四強，那是華歷簡奴隊史僅有的第2次，上一次做到已是1982年的事情。當季他們以第12名完結球季。當時英國《衛報》報道寫到：「他們是西甲中規模最小的球會，開季前幾乎所有人都認為他們會降班，畢竟大部分人認為華歷簡奴上季能通過附加賽升班已經是奇蹟。」

伊拉奧拿甫上任便帶領華歷簡奴交出佳績。（Getty Images）

伊拉奧拿與華歷簡奴證明，這個球季的成績並不是偶然，他們在剛過去的2022/23球季，竟先後在聯賽中擊敗皇馬及巴塞——這支經常在西班牙甲乙丙三個級別聯賽之間來來回回的小球會，已有19年未曾在西甲戰勝巴塞隆拿，更何況巴塞今季以由頭帶到尾姿態贏得西甲冠軍，全季只輸6場只失20球，提早封王之前更一度挑戰多項聯賽及歐洲最少失球紀錄？可巴塞卻被華歷簡奴以2：1擊敗，中斷聯賽連續7輪不敗戰績。

因此般尼茅夫找來這名西班牙教頭，用他取代加利奧尼爾的用意十分明顯：他們已不再滿足只是做一支護級份子。

伊拉奧拿帶領華歷簡奴，事隔19年再次在西甲擊敗巴塞隆拿。（Getty Images）

英超近年隨着轉播收入水漲船高，即使是下游份子，資金規模與另外幾大聯賽的球會亦已拉開距離。根據英超官方公布的2021/22球季收入，排名墊底的諾域治約有1.01億英鎊（約1.18億歐元），放在西甲已能排名第4，且遠遠拋離本應排名西甲第4的西維爾（8758萬歐元）。

特別是剛過去的球季，白禮頓異軍突起，在領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）帶領下取得第6名佳績，更歷史性地獲得參加來季歐霸盃的資格。或許正是看到那支升上英超才6季的球隊能蛻變成功，般尼茅夫才銳意要作出變革。

伊拉奧拿球員年代曾7次為西班牙國家隊披甲，是畢爾包的標誌人物之一，可惜沒獲得過什麼榮譽，僅曾隨隊獲得歐霸亞軍以及3次西班牙盃亞軍——打入歐霸決賽那個2011/12球季，畢爾包主帥正是「戰術狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa），當季他們同樣闖入西班牙盃決賽。

伊拉奧拿球員時期大部分時間效力畢爾包。（Getty Images）

右閘出身的伊拉奧拿，執教風格甚有當年恩師影子。根據足球數據網站Fotmob資料，在2022/23球季，華歷簡奴場均在對方三閘線區域奪得控球權6.2次，與畢爾包並列西甲第一；活動範圍方面，whoscored.com的資料顯示，華歷簡奴在對方三閘線區域的平均時間為32%，排在西甲第5，遠比己方三閘線的26%要多。以上數據足見，伊拉奧拿的執教風格是推崇進攻和高位壓迫。

般尼茅夫解僱加利奧尼爾的消息公布時，有球迷貼出他們在上個月英超出爐球季最佳領隊名單時，還說官方遺漏了加利奧尼爾的名字。短短一個月後，這間球會選擇將那個在他們心目中應獲提名球季最佳領隊的護級功臣拋棄，轉而請來風格進取的伊拉奧拿，意味他們不再安於現狀。

白禮頓與迪沙比上季寫下神奇一章，當中結合管理層的視野、球會轉會操作以及教練團隊和球員等多方面配合，其他球會想複製奇蹟，難度相當高。般尼茅夫與伊拉奧拉的結合能否帶來類似效果，再創小球會另一奇蹟？先要密切留意般尼茅夫今夏轉會市場動作，再待英超開鑼，很快便見真章。