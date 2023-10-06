英超特攻｜阿仙奴迎曼城「大」無畏

榜首的曼城上仗英超意外地不敵狼隊，被破不敗身，今周作客今季聯賽未嘗一敗的阿仙奴，勝在有往績支持，而且隨時是「大」勝一場。（球賽編號：FB6702，10月8日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



季初的社區盾，曼城面對阿仙奴在補時階段失守被追至1：1，更在互射12碼階段落敗，仇人見面份外眼紅，而且「藍月亮」在聯賽對「兵工廠」又特別醒神，近12次聯賽對碰悉數勝出，當中9次總入球超過2球，而且近4場有3次贏兩球或以上，似乎曼城是阿仙奴的剋星。

曼城中鋒夏蘭特上季聯賽兩對阿仙奴，都有入球進帳。（Getty Images）

曼城最大隱憂是，防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）對諾定咸森林時領紅被逐，今仗仍須停賽；球隊缺少了他在中場掃蕩，不單於聯賽盃被紐卡素淘汰，上周更以1：2遭狼隊打破今季英超不敗身。

不過，阿仙奴同樣有主將受傷，右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）在周中歐聯對朗斯時，因肌肉受傷退下火線，主帥阿迪達也未能評估他能否趕及上陣。沙卡暫時有4個聯賽入球，是球隊的首席射手，若他真的缺陣，加比爾捷西斯或許要像從前在曼城那樣，串演右翼。

洛迪停賽，曼城或要起用加雲菲臘斯擔入防中。（Getty Images）

加比爾捷西斯轉投阿仙奴後，一直擔任正中鋒，但沙卡若倦勤，主帥阿迪達還會安排他移任右翼。（Getty Images）

曼城現時在聯賽以7戰18分位列榜首，但優勢不明顯，熱刺與阿仙奴兩支不敗之師以17分緊隨其後，今場若落敗便會將榜首拱手相讓；以往績而言，「藍月亮」可看高一線，不過鑑於兩軍聯賽例有大手交易，可能「入球大」是更穩陣之選。