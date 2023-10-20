英超特攻｜利物浦愛華頓打吡激鬥　紅軍唔怕肥　最愛食拖肥

傳統競爭激烈的默西塞特郡打吡來得正是時候，因為今仗主場的利物浦今季攻力超群，而近年弱勢的愛華頓，近期也重拾勇態，有力一戰。（球賽編號：FB6972，10月21日晚上7時30分開賽，NowTV 621台直播）



利物浦與愛華頓過往幾季排名有顯著高低，但打吡戰時「拖肥糖」將士用命下，往往能打出士氣波，拉近實力差距，前季聯賽兩循環便取得一勝一和；而且，近兩季深陷降班漩渦的愛華頓，近期有反彈迹象，近4場取得3勝1負。愛華頓今場雖然要造訪晏菲路，但他們今季作客成績比主場更佳，5場聯賽取得3勝1和1負，今仗不會是捱打。

利物浦近4次面對愛華頓，取得3勝1和的佳績。（Getty Images）

當然，整體對賽往績上，還是「紅軍」佔優，近4次交手就取得3勝1和，如果單計主場迎戰，近10場取得8勝1和1負的絕對優勢。事實上，利物浦今季重組中場後，活力大增，攻力重拾過往般銳利，今季雖然曾多番先落後，但往往能反敗為勝，而且，單計主場出擊，紅軍今季5場全勝兼攻入了14球。

利物浦的隱憂是剛過去的國際賽期有多名球員要服役，其中左閘安德魯羅拔臣更在比賽時甩骹受傷，預料今場缺陣。不過，紅軍幾員大將在國際賽期都有好表現，隊長雲迪積克代表荷蘭時便入了一球。

蘇保斯拉爾今季加盟利物浦，大大提升紅軍的中場活力。（Getty Images）

杜哥利今季頻頻殺入禁區埋門，今季已取得3球，暫時是愛華頓的首席射手。（Getty Images）

不得不提是匈牙利的蘇保斯拉爾，他對立陶宛一仗便一傳一射助國家隊以2：2逼和對手，這名，這名22歲中場有跑不完的氣力，傳射俱佳，對李斯特城的勁射破網，便頗有謝拉特的影子。紅軍往績佔優，主將態勇下，今場贏波機會看高一線。