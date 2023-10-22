郭基煇偕Jayco AlUla為新地單車節熱身　本地年青車手趁機學習

眾多國際單車好手雲集香港，為一年一度的「新鴻基地產香港單車節」做好準備。新鴻基地產執行董事郭基煇在單車節前夕邀請UCI 世界巡迴賽（World Tour）的澳洲車隊Jayco AlUla，與SHKP Supernova單車隊和新地單車學院的成員一同熱身「鬆鬆腳」，順道介紹香港景色和地道食物，而一眾本地年輕單車手亦珍惜與世界級車隊近距離交流的機會，紛紛向Jayco AlUla成員請教分享。



郭基煇親身落場 為Jayco AlUla成員賽前熱身

於10月22日舉行的「新鴻基地產香港單車節」，今年再次舉行國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，吸引不少來自世界各地的單車精英參賽。澳洲車隊Jayco AlUla亦派出6名成員來港參賽，由於賽事在彎多路窄、坡度起伏的尖沙咀賽道舉行，速度和能量消耗都與傳統公路賽有別，郭基煇於賽前一日與一眾本地年輕車手帶Jayco AlUla隊員到青山公路一帶熱身，分享在香港街道騎行的經驗。

一行人由帝景酒店出發，沿青山公路騎行至大欖涌水塘，沿途向 國際車手介紹青馬大橋和汀九橋的美麗景觀，以及有「千島湖」之稱的大欖涌水塘。Jayco AlUla隊員亦為在場對單車運動充滿熱誠的年輕車手，分享於他們於世界各地比賽的經驗，互動交流同提升運動員的競技和體育水平。

郭基煇帶同Jayco AlUla車隊、SHKP Suprernova單車隊和新地單車學院的成員，由青山公路騎行至大欖涌水塘，沿途更介紹青馬大橋和汀九橋的景觀，以及有「千島湖」之稱的大欖涌水塘。

延續拼博 傳承提拔年輕潛力車手

作為世界知名的車隊，Jayco AlUla除了實力非凡，郭基煇更指出他們具備培育年輕車手的長遠目光。隊內成員由經驗豐富的名將Zdenek Stybar、Lukas Postlberger，以及由洲際車隊提拔的年輕潛力車手Hamish Mckenzie等組成，在協同作用下傳承車隊的精神和經驗，讓年輕有潛力車手發揮所長，非常值得學習。

眼見香港單車體育缺乏職業單車手，因此新地在推動香港單車運動精英化時，積極支持SHKP Supernova的成員到海外出賽或訓練，吸取經驗，成就職業車手的夢想。郭基煇分享：「今日SHKP單車學院及Supernova的成員有參加熱身，並踴躍與澳洲選手交流取經，Jayco AlUla作為目前世界級頂尖車隊之一，年輕車手有很多東西可以向這些世界級選手學習，透過是次的經驗交流，更有助學生去追夢。」他更期望未來可誕生效力頂級車隊的港產職業單車手，為港爭光。

新地在推動香港單車運動精英化時，留意到香港場地單車手雖然在國際體育賽事中屢獲佳績，但公路比賽就缺乏職業單車手，所以積極支持SHKP Supernova的成員到海外出賽或訓練，汲取經驗，邁向職業車手的夢想。郭基煇期望未來可誕生效力頂級車隊的港產職業單車手，為中國香港爭光。

Jayco AlUla成員Zdenek Stybar：香港年輕車手潛質無限

來自澳洲的單車好手Zdenek Stybar，曾獲得多項比賽冠軍，如：三屆UCI越野公路車賽 (2010, 2011, 2014) 冠軍、2015年環法單車賽單站冠軍、Eneco Tour (2013) 總冠軍等。今年的單車節更將是Stybar公路賽生涯的告別賽， 因此特別有意義，並表示會與隊員好好享受比賽過程。

第一次來香港作賽的他表示：「香港是個很美的城市，於這邊比賽相信會令我留下深刻的回憶。是次與本地的年輕車手交流，發現他們其實具備很大的潛質，知道他們要在訓練、比賽和學業中取得平衡並不容易，不妨多參加比賽，以累積經驗，讓自己眼界更大更遠。」

Jayco AlUla成員Hamish Mckenzie：首次踏足亞洲 比賽經驗難得

年僅19歲Hamish Mckenzie同樣是首次來香港作賽，之前多數在歐洲或澳洲比賽，他認為今次比賽的經驗非常難得。他說：「 第一次來香港，之前亦沒有踏足過亞洲其他地方，感覺這邊的單車文化亦很濃厚。雖然香港天氣比較潮濕，但並非需要擔心的地方，反而下雨才是我需要克服的『對手』，希望於比賽中能夠發揮自己應有的實力。」

澳洲車隊Jayco AlUla的成員Zdenek Stybar（左）、Hamish Mckenzie（右），均表示第一次來港作賽的經驗非常難得，會好好享受今次的單車節。

倪仲麒：冀車隊代表取得好名次

在SHKP Supernova車隊受訓多年的倪仲麒，自2021年起，在新地的支持下，多次到法國及澳洲等地參加比賽，現已正式簽約為澳洲洲際車隊（ARA Skip Capital）車手。今次單車節能於香港與世界級專業車手競賽，讓他非常興奮，他說：「雖然香港的路面比起外國狹窄，但依然有自己的特色， 比賽的時候仍然有自己的難度及挑戰。今次單車節的UCI 1.1 級公路賽，希望自己的車隊能有車手進入前5名。但面對澳洲的Jayco AlUla車隊為勁敵，他們的速度、實力都是我今次希望能拉近的目標，相信今次的比賽在他們身上亦能獲益良多。」

今次單車節比賽中，視澳洲Jayco AlUla車隊為勁敵的倪仲麒，希望車隊有代表可以進入前5名。

許俊希：以加入港隊為目標

於2021年加入新地單車學院、去年加入SHKP Supernova車隊的許俊希表示，是次能與澳洲車隊Jayco AlUla的成員交流，非常難得，他們的實力強勁，自問與他們仍有一定距離，但他深信在新地單車學院和車隊的訓練下，定能提升個人實力，並希望將來能夠加入港隊效力。

許俊希表示，是次能與澳洲車隊Jayco AlUla的成員交流，非常難得，希望以他們為目標提升個人實力，希望將來可以加入港隊。

Jayco AlUla 高手雲集

今次Jayco AlUla派出6名車手來港，除了上文提及的Zdenek Stybar 和Hamish Mckenzie，曾在環意大利單車賽中獲得單站冠軍的名將Lukas Postlberger、擅長爬坡的2023 環斯洛維尼亞多日賽單站冠軍Jesus David Peña、2022 GC Course de la Paix 亞軍Rudy Porter、衝刺型車手Blake Quick（2023環西西里島第3名）亦在陣中。