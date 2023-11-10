美職早霸王｜季後賽首圈生死戰　海灣者爭晉級　主勝必「達」

美職季後賽首圈來到尾聲，西岸一哥聖路易城SC意外落馬，常規賽次席的西雅圖海灣者則與FC達拉斯鬥到第3場；不過以他們的往績而言，應該可以順利晉級。（球賽編號：FB8208，11月11日上午11時開賽，Apple TV App直播）



東岸一哥FC辛辛那提輕鬆晉級，豈料西岸季後賽首圈即爆大冷，常規賽一哥聖路易城SC竟然連續兩場不敵「老八」肯薩斯體育會。肯薩斯的對手，將是侯斯頓戴拿模與皇家鹽湖城的勝方； 另一條線FC洛杉磯淘汰了溫哥華白帽，而西雅圖海灣者則與FC達拉斯，爭逐最後一個4強席位。

首圈3場2勝對碰，海灣者在首仗主場以2：0擊敗達拉斯，豈料作客卻慘負1：3，今仗回到主場出擊，勝望極濃。（路透社）

首圈採3場2勝制，海灣者在首仗主場以2：0獲勝，豈料作客卻慘負1：3，今仗回到主場出擊，勝望極濃；他們近8場主場賽事僅嘗一敗，取得3勝4和1負的戰績。

更重要的是，海灣者過往10次於主場面對FC達拉斯都未嘗敗績，取得7勝3和的壓倒性優勢，因此今仗發揮正常的話，可望贏波晉身西岸4強。

相信海灣者今仗會繼續倚賴射手佐敦摩利斯爭取入球，這名29歲美國國腳雖然季中一度陷入入球荒，常規賽只入了11球，但近兩場對FC達拉斯都有入球，終於重拾球隊首席射手的本色。

海灣者今仗會繼續倚賴射手佐敦摩利斯（中）爭取入球，這名29歲美國國腳近兩場對FC達拉斯都有入球，重拾球隊首席射手本色。（路透社）

FC達拉斯在常規賽最後階段表現尚可，最後9場未嘗敗績，但以和波居多，取得2勝7和，但到了季後賽即被海灣者打破不敗身。

FC達拉斯在常規賽最後階段表現尚可，最後9場未嘗敗績，但以和波居多。（路透社）

對賽方面，雙方近5次交手，海灣者取得2勝2和1負；但正如剛才所說，他們在主場面對達拉斯有壓倒性優勢，所以今場一於捧海灣者主勝晉級。