2021山界大事回顧｜梁俊強四徑破紀錄　破邊洲觀景台設計惹熱議

各位喜歡行山的朋友，回首2021年，哪些山野大事最令人難忘？是3日踏足香港100山的創舉，是突然出現遭劣評的龍爪裝飾，是破邊洲觀景台林林種種的設計圖，抑或者電視節目《香港秘密搜查官》的精彩內容？



必要留意：2021行山意外回顧｜至少23人命喪山上 石樂蕎自殺崖失蹤最轟動

1月

在2021年1月3日的早晨，攀山家吳俊霆及超馬跑手羅楚健登上蚺蛇尖，這次登山意義非凡，因為兩人幾乎不眠不休，由除夕出發，花了3日時間，行完香港100高峰，為香港移植運動協會籌款。

3日內走遍香港100高峰！吳俊霆、羅楚健發揮驚人體力與意志

吳俊霆如何用3日征服香港100山？體能與精密計算缺一不可

吳俊霆（右）及羅楚健一起完成這件創舉。（由受訪者提供）

【吳俊霆與羅楚健走過大嶼山群山】

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2月

2021年的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」以破50小時紀錄為主題，本地越野跑手梁俊強造出49小時21分，成為唯一一名在50小時內跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑的跑手，寫下香港越野跑歷史的一頁。

香港四徑超級挑戰｜梁俊強50小時內跑完298公里 黑馬姿態創紀錄

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四徑挑戰｜梁俊強靠主場福地創HK4TUC紀錄 連續兩年跑到有幻覺

越野跑｜四徑紀錄保持者梁俊強移民英國 不捨跑班學生還有大東山

【梁俊強年初三早上抵達梅窩，按傳統親吻郵筒，激動流淚】

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財政司司長陳茂波公布《財政預算案》預留5500萬予旅遊事務署及漁護署，在郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃，包括上太墩的行山徑。

財政預算案｜改善10條熱門行山徑 撥5億提升郊野公園設施

3月

馬鞍山富安花園在屋苑的出入口及主要通道掛起多幅橫額，禁止行山人士出入。居民指疫情下行山人士愈來愈多，噪音滋擾到富安花園的居民，而且有些行山人士路經屋苑時不戴口罩，令居民擔心傳播疫症。此事引起網上熱議，現時富安花園外仍掛了大量橫額，指示山友使用屋苑外的道路往梅子林路。

行山客犯眾憎？有人爬茅坪藤皇打卡 富安花園禁絕山友

在富安花園外，現在還有很多橫額，指示行山人士往梅子林路。（顏銘輝攝）

漁護署在龍脊行山徑上修建觀景台，並擺放了一隻木造的龍爪裝置，引來山友劣評。漁護署反應很快，龍爪僅擺了3日就被工人移走，署方並在社交網站上解釋，承認龍爪與附近自然環境格格不入，以後不會在該處放置龍爪。龍爪擺設是由颱風後倒塌的樹木所建造的，屬試驗性質。

龍脊「龍爪」今早被拆 郊野公園：之後亦唔會喺呢度出現

石澳龍脊現怪爪劣評如潮 01直擊工人連根拔起 壽命僅3日

【攝於今年3月，龍脊行山徑上，龍爪被拆走】

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4月

梧桐寨瀑布由主瀑上散髮瀑的行山徑重新開放。在封路維修的幾月，漁護署利用現場的石塊，將碎石滿佈的斜路砌成梯級，減低難度，並在多處位置加設鐵欄，加強安全。

梧桐寨瀑布行山路線｜散髮瀑山徑修葺完成 連走四瀑建議預4小時

梧桐寨瀑布的散髮瀑。（顏銘輝攝）

5月

大上托行山徑石屎化，這項工程引起山友關注，「郊遊徑石屎化關注小組」發起聯署，反對這項工程。土木工程拓展署回覆指，整條連接路的基座會以混凝土建造，而表面則用天然石材覆蓋，他們會盡快與「郊遊徑石屎化關注小組」聯絡，了解行山人士的關注。關注小組7月在社交網站表示，在區議會會議中，土拓署表示會考慮：（1）在已經鋪上石屎的路段改用其他物料作鋪面、（2）保留平緩路段、（3）在陡峭的路段參考民政事務署的方法，利用彷木建造梯級並增設扶手、（4）除噴草外亦會在路段兩旁種植灌木。

大上托行山徑變石屎樓梯 工程開出超闊路面 鏟泥機都上到山頂

行山｜逾2500名山友聯署反對大上托石屎山徑 環團發現工程有砍樹

攝於今年5月，在近大上托山頂，工人已經建好樓級的木模。（資料圖片/顏銘輝攝）

9月

破邊洲觀景台設計比賽的作品引起網上熱議，部分人認為觀景台破壞大自然景觀。評委之一的伍世良教授強調贏比賽的作品不一定成為最終設計，作品的概念圖也不等於施工圖，公眾還可以繼續向政府表達意見。

行山｜破邊洲觀景台設計僅容納25人 欠人流管理釀更大安全風險

行山｜破邊洲觀景台設計比賽評審專訪 地理教授強調為安全而建

破邊洲對岸的花山岬角上，擬建觀景台位置。（顏銘輝攝）

【冠軍作品「Change Never Ends」】

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10月

「山城縱走」領隊區以駿舉辦行山書展，分享多本珍貴的行山舊書，包括50年代葉靈鳳所著的《香港方物志》，到70年代華僑日報出版的《新界風光》及《離島風光》，再到80年代由陳迹、祁麟峰、陳溢晃等前輩所寫的多本路線介紹。區以駿覺得儲行山舊書是一份歷史責任；而且作為行山愛好者，他覺得自己是大自然的使用者，也是消耗者，希望以這種方式回饋大自然。

行山｜行山書展覽見證香港郊野變遷 區以駿：儲書是一份歷史責任

被問到首本收藏的行山書，區以駿拿出梁榮亨所著的《香港奇景探勝遊》。（顏銘輝攝）

郊野公園轄下的41個露營地點已經封閉超過一年，但在疫情下市民對露營的熱愛不減反增，導致某些非郊野公園管理的露營熱點長期逼爆，並引發垃圾衛生的問題。行山專頁「香港山女」發起聯署，要求漁護署重開營地，有數千人支持。

香港山女發起山友營友聯署 盼漁護署逐步重開露營地點

郊野露營及燒烤場地關逾一年 1100人違規被罰 香港山女批不合理

香港山界盛事「樂施毅行者」連續3年無法舉行實體活動。樂施會在活動前不足一個月宣布，收到政府通告，指活動存有潛在傳播疫情風險，故不獲批出「豁免羣組聚集」的申請。毅行者前兩年分別因社會運動及疫情而取消實體活動。

政府拒批豁免羣組聚集申請 毅行者再度無法上演 參加者可選退款

毅行者不獲批需轉虛擬形式 樂施會指如震撼彈：風險真係咁大？

11月

由「無制限OT編集団」製作的ViuTV節目《香港秘密搜查官》播映，多集節目內容與香港山野有關，引起熱烈討論。其中一集，Hanna（陳漢娜）、Asha（徐㴓喬）及Marco（葉振弘）通宵到荒山野嶺尋找赤麂，雖然他們未能親眼目睹，但有放在野外的生態攝影機拍到赤麂。還有一集，兩位女主持尋找「西貢結界」，嘗試找出前幾年行山人士張善鵬迷路失蹤的地點，攝製隊沿大蚊坑前進，一度迷路，到晚上才脫困。

溯大蚊坑尋西貢結界 被困5小時摸黑爆林｜香港秘密搜查官

節目最後都能夠拍到赤麂的行蹤。（劉諾衡Instagram）

12月

深水埗主教山配水庫被發現內藏古羅馬式建築設計，去年引起廣泛關注，政府亦煞停清拆，轉為保育。水務署由12月15日起，舉辦「前深水埗配水庫導賞團」，暫定至明年6月14日，為期半年。當網上預約系統在12月1日開放後，未來兩個月的個人申請時後迅即爆滿。

主教山配水庫｜導賞團甫開放預約已滿額 未來兩個月已無法參加

風高物燥，易生山火。在秋冬的賞芒草勝地大東山，連續兩個星期日發生山火，火場面積大，位置都靠近遠足徑。郊野公園在社交網站呼籲，不要隨處生火或者掉煙頭。

大東山燒到傷痕累累 芒草旺季連續兩周日山火｜行山

【郊野公園Facebook分享山火照片】

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今年底掀起一股維多利亞城界石出土潮，之前被發現的維城界石只有7塊，當中現存6塊。不過，在12月初，有民間歷史愛好者，於龍虎山西面的山坡密林中，找到第8塊維城界石。其後，同月再有人分別在摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊維多利亞城界石。現時累計發現了10塊維城界石，現存9塊。

直擊龍虎山維多利亞城界石位置 港大出發行去唔遠｜港島行山路線

薄扶林再現逾百年歷史維多利亞城界石 團體促當局原址保留

港島再發現兩塊逾百年歷史維多利亞城界石 團體籲市民勿破壞

👇按圖看龍虎山維多利亞城界石👇

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之前4年的山野大事回顧：

2020山野大事回顧｜「行山銀行」成笑話 《美女郊遊遊》哄動全城

2019山野大事回顧｜823人鏈照亮獅子山 毅行者史上第2次取消

2018山野大事回顧｜行山徑遭颱風山竹破壞 吊手岩懷疑有老虎

2017回顧山野篇：行山徑再無垃圾箱 山野女生被狙擊