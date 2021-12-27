2021山界大事回顧｜梁俊強四徑破紀錄　破邊洲觀景台設計惹熱議

各位喜歡行山的朋友，回首2021年，哪些山野大事最令人難忘？是3日踏足香港100山的創舉，是突然出現遭劣評的龍爪裝飾，是破邊洲觀景台林林種種的設計圖，抑或者電視節目《香港秘密搜查官》的精彩內容？
必要留意：2021行山意外回顧｜至少23人命喪山上 石樂蕎自殺崖失蹤最轟動
1月
在2021年1月3日的早晨，攀山家吳俊霆及超馬跑手羅楚健登上蚺蛇尖，這次登山意義非凡，因為兩人幾乎不眠不休，由除夕出發，花了3日時間，行完香港100高峰，為香港移植運動協會籌款。
【吳俊霆與羅楚健走過大嶼山群山】
2月
2021年的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」以破50小時紀錄為主題，本地越野跑手梁俊強造出49小時21分，成為唯一一名在50小時內跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑的跑手，寫下香港越野跑歷史的一頁。
香港四徑超級挑戰｜梁俊強50小時內跑完298公里 黑馬姿態創紀錄
四徑挑戰｜梁俊強靠主場福地創HK4TUC紀錄 連續兩年跑到有幻覺
越野跑｜四徑紀錄保持者梁俊強移民英國 不捨跑班學生還有大東山
【梁俊強年初三早上抵達梅窩，按傳統親吻郵筒，激動流淚】
財政司司長陳茂波公布《財政預算案》預留5500萬予旅遊事務署及漁護署，在郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃，包括上太墩的行山徑。
3月
馬鞍山富安花園在屋苑的出入口及主要通道掛起多幅橫額，禁止行山人士出入。居民指疫情下行山人士愈來愈多，噪音滋擾到富安花園的居民，而且有些行山人士路經屋苑時不戴口罩，令居民擔心傳播疫症。此事引起網上熱議，現時富安花園外仍掛了大量橫額，指示山友使用屋苑外的道路往梅子林路。
漁護署在龍脊行山徑上修建觀景台，並擺放了一隻木造的龍爪裝置，引來山友劣評。漁護署反應很快，龍爪僅擺了3日就被工人移走，署方並在社交網站上解釋，承認龍爪與附近自然環境格格不入，以後不會在該處放置龍爪。龍爪擺設是由颱風後倒塌的樹木所建造的，屬試驗性質。
【攝於今年3月，龍脊行山徑上，龍爪被拆走】
4月
梧桐寨瀑布由主瀑上散髮瀑的行山徑重新開放。在封路維修的幾月，漁護署利用現場的石塊，將碎石滿佈的斜路砌成梯級，減低難度，並在多處位置加設鐵欄，加強安全。
梧桐寨瀑布行山路線｜散髮瀑山徑修葺完成 連走四瀑建議預4小時
5月
大上托行山徑石屎化，這項工程引起山友關注，「郊遊徑石屎化關注小組」發起聯署，反對這項工程。土木工程拓展署回覆指，整條連接路的基座會以混凝土建造，而表面則用天然石材覆蓋，他們會盡快與「郊遊徑石屎化關注小組」聯絡，了解行山人士的關注。關注小組7月在社交網站表示，在區議會會議中，土拓署表示會考慮：（1）在已經鋪上石屎的路段改用其他物料作鋪面、（2）保留平緩路段、（3）在陡峭的路段參考民政事務署的方法，利用彷木建造梯級並增設扶手、（4）除噴草外亦會在路段兩旁種植灌木。
行山｜逾2500名山友聯署反對大上托石屎山徑 環團發現工程有砍樹
9月
破邊洲觀景台設計比賽的作品引起網上熱議，部分人認為觀景台破壞大自然景觀。評委之一的伍世良教授強調贏比賽的作品不一定成為最終設計，作品的概念圖也不等於施工圖，公眾還可以繼續向政府表達意見。
行山｜破邊洲觀景台設計僅容納25人 欠人流管理釀更大安全風險
【冠軍作品「Change Never Ends」】
10月
「山城縱走」領隊區以駿舉辦行山書展，分享多本珍貴的行山舊書，包括50年代葉靈鳳所著的《香港方物志》，到70年代華僑日報出版的《新界風光》及《離島風光》，再到80年代由陳迹、祁麟峰、陳溢晃等前輩所寫的多本路線介紹。區以駿覺得儲行山舊書是一份歷史責任；而且作為行山愛好者，他覺得自己是大自然的使用者，也是消耗者，希望以這種方式回饋大自然。
行山｜行山書展覽見證香港郊野變遷 區以駿：儲書是一份歷史責任
郊野公園轄下的41個露營地點已經封閉超過一年，但在疫情下市民對露營的熱愛不減反增，導致某些非郊野公園管理的露營熱點長期逼爆，並引發垃圾衛生的問題。行山專頁「香港山女」發起聯署，要求漁護署重開營地，有數千人支持。
郊野露營及燒烤場地關逾一年 1100人違規被罰 香港山女批不合理
香港山界盛事「樂施毅行者」連續3年無法舉行實體活動。樂施會在活動前不足一個月宣布，收到政府通告，指活動存有潛在傳播疫情風險，故不獲批出「豁免羣組聚集」的申請。毅行者前兩年分別因社會運動及疫情而取消實體活動。
政府拒批豁免羣組聚集申請 毅行者再度無法上演 參加者可選退款
11月
由「無制限OT編集団」製作的ViuTV節目《香港秘密搜查官》播映，多集節目內容與香港山野有關，引起熱烈討論。其中一集，Hanna（陳漢娜）、Asha（徐㴓喬）及Marco（葉振弘）通宵到荒山野嶺尋找赤麂，雖然他們未能親眼目睹，但有放在野外的生態攝影機拍到赤麂。還有一集，兩位女主持尋找「西貢結界」，嘗試找出前幾年行山人士張善鵬迷路失蹤的地點，攝製隊沿大蚊坑前進，一度迷路，到晚上才脫困。
12月
深水埗主教山配水庫被發現內藏古羅馬式建築設計，去年引起廣泛關注，政府亦煞停清拆，轉為保育。水務署由12月15日起，舉辦「前深水埗配水庫導賞團」，暫定至明年6月14日，為期半年。當網上預約系統在12月1日開放後，未來兩個月的個人申請時後迅即爆滿。
風高物燥，易生山火。在秋冬的賞芒草勝地大東山，連續兩個星期日發生山火，火場面積大，位置都靠近遠足徑。郊野公園在社交網站呼籲，不要隨處生火或者掉煙頭。
【郊野公園Facebook分享山火照片】
今年底掀起一股維多利亞城界石出土潮，之前被發現的維城界石只有7塊，當中現存6塊。不過，在12月初，有民間歷史愛好者，於龍虎山西面的山坡密林中，找到第8塊維城界石。其後，同月再有人分別在摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊維多利亞城界石。現時累計發現了10塊維城界石，現存9塊。
直擊龍虎山維多利亞城界石位置 港大出發行去唔遠｜港島行山路線
👇按圖看龍虎山維多利亞城界石👇
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2020山野大事回顧｜「行山銀行」成笑話 《美女郊遊遊》哄動全城
2019山野大事回顧｜823人鏈照亮獅子山 毅行者史上第2次取消
2018山野大事回顧｜行山徑遭颱風山竹破壞 吊手岩懷疑有老虎