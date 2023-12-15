英超特攻｜哀兵曼聯征利物浦爆重頭大戰　雙紅會例演入球騷？

剛在歐聯出局的曼聯，心情都未及收拾，又要迎來另一場硬仗——作客位列英超榜首的利物浦。「紅軍」今季11次在晏菲路球場出戰，全數奏捷，今場會否演變成一場「屠魔大會」？



「紅魔鬼」周中歐聯主場以0：1不敵德甲勁旅拜仁慕尼黑，6戰僅得4分包尾出局，連跌落歐霸續戰的機會都沒有，而且最大問題是場上戰意、士氣全無，這是否主帥坦赫格在數天內便能解決的問題，實屬疑問。

曼聯上季造訪利物浦慘吞7蛋，今場隨時再次出現大手交易。（Getty Images)

另一個現實問題是傷患累累，原本已有卡斯米路、基斯甸艾歷臣、美臣蒙特、利辛度馬天尼斯長期倦勤，周中更添哈利馬古尼及勞基梳爾兩員傷兵，防線可謂天殘地缺，還好老將伊雲斯剛告復出，可與法國中堅華拉尼扼守中路，但面對攻力強橫的利物浦，恐怕難以全身而退。

利物浦進攻上雖以沙拿為重心，但可謂全民皆攻，前線加普、達雲紐尼斯、迪亞高祖達及路易斯迪亞斯輪番上陣下共入了13球，中後場的阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾又有遠射腳頭，另外阿歷山大阿諾特的罰球及隊長雲迪積克藉死球助攻，攻擊手段五花八門，難怪在聯賽已分別由12位球員貢獻了36個入球，攻力僅次曼城。

利物浦除沙拿外，近期攻擊火力最旺的是右後衛阿歷山大阿諾特，他近4場貢獻了2入球2助攻。（Getty Images)

更可怕的是，紅軍今季不只主場11場全勝，還只得上場4：3贏富咸例外，其餘10場勝仗都起碼贏對手2球或以上，連帶總入球上，11場有9場是超過2球。

曼聯門將奧拿拿面對紅軍強大的攻擊火力，要保住清白之身十分困難。（Getty Images)

利物浦上季主場以7：0狂數曼聯，近6次對賽取得4勝2負稍佔上風，值得留意是這6場全是大手交易，總入球都超過2球；紅軍主場無敵，紅魔士氣低落，除了主勝穩開，入球大亦值得追捧。

為改善球賽無效時處理安排的時間，並向顧客提供更清晰資訊，以提升整體足球投注體驗，足智彩將於12月15日起，修訂足球博彩規例中「無效球賽」部分，提高效率及提供更佳服務。

根據修訂，「無效球賽」將重新釐定為一場球賽在比賽時間結束前被中止、及推延的情況：

「中止」是指以下情況：球賽開賽後，在法定比賽時間或加時比賽時間內，1）球賽暫停超過1小時，期間官方機構沒有表示復賽時間；2）或在暫停的第1個小時內，官方機構表示球賽將暫停超過12小時。

而「推延」是指以下情況：球賽未能在原定開賽時間開始，1）並延遲超過2小時，期間該球賽官方機構並未表示新的開賽時間；或2） 或在原定開賽時間開始後的2小時內，球賽官方機構表示開賽時間將延遲12小時以上；或3） 或球賽官方機構表示球賽將不會在原定開賽時間開賽，並且將在超過12小時後開賽；或4） 或一場球賽的開賽時間被延後多過一次，而該球賽的最終開賽時間比原定開賽時間遲12小時以上。

顧客可瀏覽https://www.hkjc.com/chinese/betting/betting_rule.aspx參閱最新的足球博彩規例。